Drake și-a pus viața amoroasă la încercare într-un mod cât se poate de neobișnuit. Celebrul rapper canadian a participat la un show de dating online realizat de NELK, unde s-a întâlnit cu aproximativ 20 de femei care au încercat să-l impresioneze.

De la rapperițe și influencerițe până la modele cunoscute pe OnlyFans, concurentele au avut profiluri dintre cele mai diverse. Deși formatul emisiunii a fost prezentat drept „20 de femei contra lui Drake”, nu toate participantele au ajuns efectiv la etapa întâlnirilor. La final, doar trei femei au rămas în cursa pentru inima artistului, iar Drake a făcut alegerea surpriză.

Cine sunt femeile care au intrat în cursa pentru Drake

Printre primele participante s-a numărat Dank Demoss, o rapperiță din zona Detroit. Drake o cunoștea deja din mediul online, întrucât o urmărea pe Instagram. O altă rapperiță prezentă în show a fost Plush, care are peste 34000 de urmăritori pe Instagram. Krista Sulaica este influencer și vedetă de reality-show. Aceasta a apărut anterior în „Little Singles”, o producție de dating dedicată persoanelor cu nanism. Pe Instagram, Krista a descris participarea la show-ul lui Drake drept o „răsturnare de situație foarte neașteptată”.

Toni Russo, printre concurentele TV

Toni Russo, model OnlyFans și influencer cu peste 160000 de urmăritori pe Instagram, a fost una dintre participantele care au atras atenția în timpul întâlnirii cu rapperul. La un moment dat, Drake a fost nevoit să-i atragă atenția că ținuta ei îi distrăgea atenția în timpul conversației.

„A fost atât de distractiv tot timpul. Dar, într-un sens pozitiv”, i-ar fi spus artistul, făcând referire la situația creată.

Lily Phillips, o controversată participantă

Printre femeile care au intrat în cursa pentru Drake s-a aflat și Lily Phillips, cunoscută pentru activitatea sa online și pentru controversele din jurul vieții sale personale. Lily avea deja o legătură indirectă cu rapperul, cei doi interacționând anterior. Cu toate acestea, ea nu a reușit să ajungă în finala show-ului, unde Drake a ales dintre ultimele trei participante.

Lena The Plug a ajuns în top trei

Lena The Plug, o altă creatoare de conținut pentru adulți cunoscută în mediul online, a reușit să ajungă până în ultima etapă a competiției. Alături de ea, pentru alegerea finală au rămas Jordyn Lucas și Pinkchyu. Lena nu a fost însă cea care a plecat acasă cu „premiul” cel mare.

Paris Richards și Gabriella Ricca, printre concurente

Paris Richards, supranumită de fanii săi „Queen of the 6ix”, este o rapperiță originară din Toronto și s-a numărat la rândul ei printre femeile care au participat la show. Gabriella Ricca este model și ring girl, iar apariția sa a atras atenția prin ținuta inspirată de organizația Bare Knuckle Fighting Championship, pe care a reprezentat-o în cadrul emisiunii. Pe listă s-a aflat și Hayden Pierce, o creatoare de conținut cunoscută pe platformele pentru adulți.

Drake a crezut-o un robot AI pe Chloe Yummy

Chloe Yummy, model și creatoare de conținut online, avea deja o poveste interesantă cu Drake. Cei doi ar fi discutat anterior despre posibilitatea ca ea să apară într-un videoclip al artistului. Planul nu s-a concretizat însă, deoarece Drake ar fi crezut inițial că profilul ei era administrat de un bot de inteligență artificială. Chloe a ajuns totuși în show și a încercat să-l convingă pe rapper că este cât se poate de reală.

Amber Rodriguez și Kendra Rowe, în competiție

Amber Rodriguez, creatoare de conținut pe OnlyFans, a recunoscut că era emoționată înaintea întâlnirii cu Drake. Kendra Rowe, cunoscută atât pe YouTube, cât și pe platformele pentru adulți, a avut parte de o întâlnire în cadrul căreia rapperul i-a spus că i-ar pregăti un cocktail pe care l-a descris drept „panty dropper”. În competiție s-a aflat și influencerul Sofia Muja, care a apărut în etapa întâlnirilor, deși nu fusese prezentă în prima rundă de prezentări a celor 20 de participante.

Jordyn Lucas a primit bani și o geantă Birkin

Jordyn Lucas a fost una dintre cele trei femei care au ajuns în ultima etapă a show-ului, alături de Lena The Plug și Pinkchyu. Deși nu a fost aleasa finală a lui Drake, Jordyn nu a plecat cu mâna goală. Rapperul i-a oferit 25000 de dolari și o geantă Birkin. După emisiune, aceasta a publicat un mesaj pe Instagram în care a făcut haz de situație:

„Soțul meu, iubitul meu, sprijinul meu. Am așteptat toată viața pentru acest moment și acum s-a confirmat… suntem făcuți unul pentru celălalt. Mulțumesc pentru Birkin și cei 25.000 de dolari, tăticule.”

Pinkchyu este femeia aleasă de Drake

Marea surpriză a emisiunii a fost Pinkchyu, streamer și creatoare de conținut online, care a reușit să ajungă în finală și să-l cucerească pe Drake. Rapperul nu și-a ascuns interesul pentru ea, iar momentul a devenit rapid unul dintre cele mai comentate din show. Pinkchyu, care se descrie ca fiind o „goth baddie”, a fost în cele din urmă aleasa lui Drake. După difuzarea emisiunii, ea a reacționat pe Instagram, mulțumită de rezultatul competiției:

„Ce pot să spun? Sunt genul lui.”

Astfel, dintre cele aproximativ 20 de femei care au intrat în show, Pinkchyu a fost cea care a reușit să câștige competiția și atenția lui Drake.

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