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Michael B. Jordan are iubită? Cu ce cântăreață a fost surprins actorul din „Sinners”

De: Irina Maria Daniela 10/08/2026 | 08:10
Michael B. Jordan are iubită? Cu ce cântăreață a fost surprins actorul din „Sinners”
Michael B. Jordan are iubită? Sursa foto: Profimedia
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Michael B. Jordan și cântăreața Raye au alimentat zvonurile potrivit cărora ar forma un cuplu. Cei doi au fost surprinși petrecând timp împreună la Six Flags Magic Mountain, în apropiere de Los Angeles. Află detalii!

Michael B. Jordan are iubită?

O fotografie postată pe Instagram, în care cei doi se află într-un roller coaster și par că se simt bine, a devenit rapid virală și a alimentat zvonurile unei posibile relații.

Raye zâmbește în timp ce îl privește pe actorul din „Sinners”, iar cei doi par să discute și să se simtă bine împreună. Apoi, într-un clip video care a fost publicat pe TikTok, Michael B. Jordan și Raye pot fi văzuți discutând în cadrul unei alte atracții, în timp ce fanii îi urmăresc.

Până la ora transmiterii acestei știri, reprezentanții celor două vedete nu au comentat zvonurile apărute în Page Six.

Cum au reacționat fanii actorului


Imaginile au stârnit speculații în rândul internauților cu privire la natura relației dintre cei doi. Mulți consideră că vedetele formează un cuplu drăguț și vor să afle mai multe informații despre cum se dezvoltă relația celor doi.

„Se întâlnesc?”, a întrebat un utilizator.

„Și-a găsit soțul! Sunt fericită pentru ea!”, a glumit o altă persoană.

„Raye și Michael se potrivesc. Mi-ar plăcea să văd cum evoluează relația lor”, a comentat un fan.

„O femeie Scorpion și un bărbat Vărsător… STAȚI PUȚIN, S-AR PUTEA SĂ MEARGĂ”, susține alt internaut.

„Un cuplu neașteptat, dar drăguț”, a scris un alt internaut.

Cu cine s-a iubit Michael B. Jordan

@gimmedesnalgas #michealbjordan #sixflagsmagicmountain ♬ เสียงต้นฉบับ – N – Ñ


Actorul în vârstă de 39 de ani a fost asociat, în timp, cu mai multe femei celebre. Una dintre apropierile intens discutate a fost cea cu Kendall Jenner, după ce au fost surprinși plecând de la aceeași petrecere organizată după Met Gala, la New York, în 2015.

Jordan a ținut să precizeze că cei doi sunt doar prieteni, chiar dacă au apărut și în cadre mai apropiate. Apoi a mai fost asociat – pentru scurt timp – cu Kiki Layne și Cindy Bruna. Niciuna dintre aceste speculații nu s-a concretizat însă.

Cea mai cunoscută relație a actorului este cu Lori Harvey, cu care s-a întâlnit din toamna anului 2020 până la jumătatea lui 2022. Relația a fost discretă, evitând să posteze des imagini împreună. După despărțirea din iunie 2022, cei doi au șters și puținele poze pe care le aveau pe conturile de Instagram.

@seugminstraykidsm♬ original sound – lele ⋆.𐙚 ̊

În ceea ce o privește pe Raye, cântăreața a fost asociată neoficial în trecut cu Drake și Lewis Hamilton.

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