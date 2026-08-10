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Ce a pățit un turist elvețian, cazat în pensiunea de 4 stele a lui Smiley și Radu Vâlcan, din Vama Veche: „Jecmăneală totală!”

De: Anca Chihaie 10/08/2026 | 08:00
Ce a pățit un turist elvețian, cazat în pensiunea de 4 stele a lui Smiley și Radu Vâlcan, din Vama Veche: Jecmăneală totală!
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Un turist elvețian a fost nemulțumit de pensiunea de 4 stele din Vama Veche deținută de Smiley, Adela Popescu, Radu Vâlcan și Gina Pistol. Ce a găsit în cameră!

Pensiunea de 4 stele din Vama Veche în care au investit vedetele a primit și recenzii mai puțin favorabile din partea turiștilor. Unul dintre cei care au lăsat o evaluare negativă este un turist din Elveția, care a fost cazat în luna august a anului trecut și care a considerat că experiența nu a fost pe măsura prețului achitat.

Ce a pățit un turist elvețian, cazat în pensiunea de 4 stele a lui Smiley și Radu Vâlcan

Unitatea de cazare din Vama Veche a atras atenția încă de la început datorită proprietarilor implicați în proiect. Printre aceștia se numără Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, Smiley, Gina Pistol, Irina și Răzvan Fodor, dar și alte familii de prieteni. Hotelul are 14 camere și a trecut printr-un amplu proces de renovare și reamenajare înainte de a fi redeschis pentru turiști.

Foto: social media

Proiectul a fost gândit ca un loc de vacanță modern, cu un design aparte și cu spații destinate relaxării. Pensiunea dispune inclusiv de o piscină exterioară, în jurul căreia sunt amplasate șezlonguri, dar și de o zonă comună pentru servirea mesei și petrecerea timpului liber. Amenajarea interioară a fost realizată cu ajutorul unui arhitect, iar unul dintre elementele care ies în evidență este pictura de pe un perete, unde este reprezentată marea.

În ciuda imaginii atent construite în jurul proprietății, experiența nu a fost una apreciată de toți oaspeții. Un turist elvețian care a stat aici o singură noapte, în august 2025, a acordat pensiunii nota 4 din 10, în cadrul unei evaluări publicate pe Booking.

Potrivit informațiilor care apar în recenzia sa, turistul a fost cazat într-o cameră dublă cu balcon, însă dimensiunea spațiului și amplasarea camerei au reprezentat principalele motive ale nemulțumirii sale.
În recenzia publicată pe platforma de rezervări, turistul descrie camera ca fiind foarte mică și atrage atenția asupra faptului că patul era amplasat la nivelul podelei. De asemenea, acesta susține că priveliștea de care a avut parte nu a fost una tocmai plăcută, menționând în mod explicit că vedea o zonă asociată unei gropi de gunoi.

Un alt aspect care l-a deranjat a fost amplasarea unității de cazare. Din perspectiva sa, pensiunea se află prea departe de punctele de interes din Vama Veche, iar distanța nu ar fi justificată de tariful perceput pentru o noapte de cazare.

Foto: Booking

„Jecmăneală totală! Cameră minusculă, cu patul pe podea, vedere spre groapa de gunoi, departe și MULT prea scumpă!”, a spus elvețianul.

SURSA FOTO: booking.com

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