2.800 lei în plus, la pensie, pentru această categorie de pensionari români, de la 1 ianuarie 2027

O schimbare pregătită în Germania pentru anul 2027 ar putea aduce un sprijin financiar suplimentar pentru o categorie importantă de persoane care au contribuit la sistemul german de asigurări sociale. Printre cei care ar putea beneficia de noile măsuri se numără și românii care au muncit legal în Germania și care primesc pensie din partea statului german.

Este important de precizat că suma anunțată nu reprezintă o majorare acordată automat tuturor pensionarilor. Sprijinul financiar este legat de o reformă prin care autoritățile germane vor să încurajeze economisirea suplimentară pentru perioada de după retragerea din activitate.

Potrivit planurilor prezentate de autoritățile germane, începând din 2027 ar urma să fie modificat modul în care este susținută financiar economisirea pentru pensie. Măsura vizează în special persoanele care lucrează pe cont propriu, dar efectele reformei se înscriu într-un plan mai amplu de consolidare a sistemului de pensii.

Cine poate primi până la 540 de euro pe an

Una dintre principalele prevederi ale proiectului este acordarea unei subvenții de bază care poate ajunge la 540 de euro pe an, echivalentul a aproximativ 2.800 de lei.

Banii nu sunt acordați pur și simplu tuturor celor care primesc o pensie germană. Pentru a beneficia de acest sprijin, persoanele eligibile trebuie să îndeplinească cerințele stabilite de noul sistem și să contribuie la un produs de economisire destinat pensiei.

Așadar, românii care au lucrat cu forme legale în Germania și au contribuit la sistemul german de asigurări trebuie să facă diferența între pensia publică pe care o primesc și acest tip de sprijin destinat economisirii suplimentare pentru bătrânețe.

Reforma este gândită într-un context în care Germania se confruntă cu o problemă demografică tot mai accentuată. Numărul persoanelor care ajung la vârsta pensionării crește, în timp ce populația activă care contribuie la sistem nu ține același ritm. Din acest motiv, autoritățile caută variante prin care oamenii să fie încurajați să își pregătească din timp venituri suplimentare pentru perioada pensionării.

Bonusuri pentru cei care au copii

Sprijinul financiar nu se oprește la suma de bază. Planul discutat de autoritățile germane prevede și posibilitatea unor bonusuri suplimentare pentru familiile cu copii.

În acest fel, persoanele care se încadrează în criteriile noului sistem ar putea ajunge să primească o sumă mai mare decât subvenția de bază de 540 de euro pe an.

O atenție specială este acordată și persoanelor tinere care aleg să lucreze pe cont propriu. Pentru acestea este avut în vedere un bonus de început, menit să le determine să înceapă cât mai devreme să economisească pentru perioada în care nu vor mai avea venituri din muncă.

Deși informația poate fi prezentată drept „2.800 de lei în plus la pensie”, suma de 540 de euro nu reprezintă o creștere automată a pensiei lunare.

Este vorba despre un sprijin anual care poate fi acordat în cadrul noului sistem de economisire pentru pensie, în funcție de condițiile de eligibilitate și de contribuțiile realizate.

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