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Ținuta lui Andi Moisescu, motiv de critici din partea lui Mircea Badea: ”Când Iri lasă un gol în viața publică”

De: Anca Chihaie 10/08/2026 | 09:20
Ținuta lui Andi Moisescu, motiv de critici din partea lui Mircea Badea: ”Când Iri lasă un gol în viața publică”
Foto: social media
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Mircea Badea continuă seria comentariilor acide la adresa unor personaje cunoscute din România. După ce, în urmă cu puțin timp, l-a avut în vizor pe Florin Ristei, prezentatorul și realizatorul TV și-a îndreptat atenția către Andi Moisescu. De această dată, motivul ironiei a fost apariția prezentatorului într-o ținută considerată de Badea prea tinerească pentru imaginea pe care o are acesta în spațiul public.

Andi Moisescu a fost prezent recent în postura de DJ, urcând pe scenă în fața unui public numeros. Vedeta de televiziune a demonstrat că se simte confortabil și în spatele pupitrului, nu doar în platourile de televiziune, iar imaginile surprinse în timpul momentului său au ajuns și la Mircea Badea.

Ținuta lui Andi Moisescu, motiv de critici din partea lui Mircea Badea

Realizatorul TV a redistribuit imagini cu Andi Moisescu și a comentat, în stilul său caracteristic, apariția acestuia. Badea a pus accent în special pe felul în care s-a îmbrăcat Moisescu, iar mesajul său a fost construit în jurul unei comparații cu o perioadă în care Irinel Columbeanu era una dintre prezențele foarte vizibile din lumea mondenă.

Aluzia făcută de Mircea Badea îl trimite pe Irinel Columbeanu în perioada în care acesta devenise cunoscut nu doar prin viața personală și aparițiile mondene, ci și prin stilul vestimentar adoptat. Columbeanu era frecvent asociat cu haine și accesorii inspirate din tendințele momentului, iar aparițiile sale au devenit de-a lungul timpului subiect de comentarii și glume în spațiul public.

În cazul lui Andi Moisescu, ținuta purtată pe scenă a fost suficientă pentru ca Badea să facă această trimitere. Prezentatorul a optat pentru un outfit relaxat, format dintr-un pulover cu dungi, pantaloni scurți și încălțăminte sport. Apariția a fost una mult diferită de imaginea cu care publicul este obișnuit să îl vadă în emisiunile de televiziune.

Foto: Instagram

„Când Iri lasă un gol în viața publică și trebuie umplut”, a transmis Mircea Badea.

Badea a continuat ironia și printr-o altă imagine în care Andi Moisescu apare într-o ținută casual, în timp ce se află la un local. De această dată, vedeta poartă pantaloni deschiși la culoare, un tricou polo și ochelari de soare, completând look-ul cu încălțăminte sport.

Foto: Instagram

„Atâta reclamă la haine și domnul se îmbracă precum un aurolac imberb la festival?”, a spus Mircea Badea.

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