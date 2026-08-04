Puțin îi pasă de Mircea Badea! Ce gest a făcut Florin Ristei, după ce a fost jignit de propriul coleg

În ultimele zile, numele lui Florin Ristei a fost intens discutat în mediul online, după ce o dezbatere despre regulile limbii române a ajuns să provoace reacții neașteptate. Subiectul a fost comentat de Mircea Badea, colegul artistului de la Antena, care a avut o poziție extrem de critică față de afirmațiile făcute de cântăreț.

Mircea Badea a intervenit după schimbul de opinii dintre Florin Ristei și Speak privind regulile de scriere ale limbii române. În cadrul emisiunii sale, prezentatorul TV a analizat discuția care a devenit virală pe rețelele de socializare și s-a arătat în dezacord cu afirmațiile făcute de artist despre utilizarea literelor „î” și „â”. Considerând că subiectul a fost prezentat greșit, Badea a criticat modul în care Florin Ristei a abordat această temă și a susținut că este vorba despre un aspect care trebuie tratat pe baza informațiilor istorice și lingvistice corecte.

Ce gest a făcut Florin Ristei, după ce a fost jignit de propriul coleg

Cu toate acestea, dacă unii s-ar fi așteptat ca Florin Ristei să răspundă public sau să intre într-o nouă polemică, artistul pare să fi ales o cu totul altă strategie. În loc să alimenteze scandalul, acesta își vede liniștit de viața personală și de vacanța pe care o petrece alături de iubita sa.

În ultimele ore, Florin Ristei a publicat imagini pe rețelele de socializare, iar mesajul transmis este unul cât se poate de clar: relaxarea și timpul petrecut alături de persoana iubită sunt prioritățile sale în această perioadă.

Artistul nu a făcut nicio referire la comentariile apărute în spațiul public și nici nu a lăsat de înțeles că ar intenționa să ofere o replică. Din contră, postările sale sunt complet diferite de atmosfera tensionată creată în jurul subiectului. În imaginile distribuite pe Instagram, Florin Ristei apare relaxat, bucurându-se de vacanță și de activitățile pe care le desfășoară împreună cu partenera sa.

„Știați că e analfabet? El și zice, am văzut într-un alt filmuleț, tot pe Instagram – kilometri la oră, omul e analfabet, dar a făcut el o cercetare și ne spune. Deci forma asta de viață, Tristei, sau cum îl cheamă, spune o cretinătate, o monstruozitate. Nu comuniștii, în 93, Iliescu, au venit cu chestia asta că bătrânii scriu, nu. Comuniștii ăia din anii 1950, crânceni. (…) Ăia au transformat limba română într-un fel comunistoid și neștiințific și incorect din multe puncte de vedere. În 93 Academia Română a zis să ne revenim inclusiv la nivel de â și sunt/suntem.”, a explicat Mircea Badea despre Florin Ristei.

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MIRCEA BADEA L-A JIGNIT PE FLORIN RISTEI, COLEGUL DE TRUST: ”E ANALFABET”