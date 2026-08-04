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Care este cea mai bună metodă de a consuma ouă pentru un aport maxim de proteine. Ce recomandă specialiștii

De: Daniel Matei 04/08/2026 | 07:40
Care este cea mai bună metodă de a consuma ouă pentru un aport maxim de proteine. Ce recomandă specialiștii
Sursa foto: Shutterstock
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Ouăle sunt considerate una dintre cele mai bune surse de proteine de înaltă calitate, însă specialiștii spun că există modalități prin care valoarea nutritivă a unei mese poate fi și mai mare. Deși multe persoane cred că secretul constă în felul în care sunt gătite, experții susțin că alegerea ingredientelor cu care sunt combinate este mult mai importantă.

Potrivit Real Simple, cea mai eficientă metodă de a obține mai multe proteine dintr-o masă pe bază de ouă este asocierea acestora cu alte alimente bogate în proteine.

Câte proteine conține un ou

Un ou mare furnizează aproximativ șase grame de proteine complete, adică proteine care conțin toți cei nouă aminoacizi esențiali de care organismul are nevoie. Tocmai din acest motiv, ouăle sunt considerate un aliment cu o valoare biologică ridicată și sunt recomandate frecvent într-o alimentație echilibrată.

Cu toate acestea, dacă obiectivul este un aport proteic mai mare la o singură masă, un ou sau două pot să nu fie suficiente.

Potrivit dieteticianului Destini Moody, cea mai bună soluție este completarea preparatelor pe bază de ouă cu alte surse de proteine.

Specialista recomandă, printre altele, brânza cottage, iaurtul grecesc, brânzeturile bogate în proteine, pieptul de pui sau de curcan, somonul afumat, dar și alternative vegetale precum tofu sau tempeh. În acest fel, o omletă poate deveni o masă mult mai bogată în proteine, fără modificări majore ale rețetei.

Modul de preparare nu schimbă conținutul de proteine

Potrivit specialiștilor, cantitatea de proteine rămâne, în linii mari, aceeași indiferent dacă ouăle sunt fierte, poșate, prăjite sau transformate în omletă.

Diferențele dintre aceste variante țin mai degrabă de cantitatea de grăsimi adăugate în timpul preparării și de ingredientele care însoțesc ouăle, nu de conținutul lor proteic.

De ce sunt proteinele din ou atât de valoroase

Proteinele din ou sunt apreciate deoarece sunt ușor absorbite și utilizate de organism. Ele contribuie la dezvoltarea și menținerea masei musculare, ajută la recuperarea după efort fizic și oferă o senzație de sațietate pentru mai mult timp.

Acesta este și motivul pentru care ouăle sunt recomandate atât persoanelor active, cât și celor care încearcă să își controleze greutatea.

Cum poți transforma ouăle într-o masă completă

Pe lângă asocierea cu alte surse de proteine, specialiștii recomandă completarea preparatelor cu legume, cereale integrale și grăsimi sănătoase.

O omletă cu spanac și brânză cottage, servită alături de o felie de pâine integrală, este unul dintre exemplele oferite de dieteticieni pentru o masă echilibrată, bogată în proteine, fibre și vitamine.

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