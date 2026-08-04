Ultimele imagini cu Alina Mitrache, înainte să se stingă. Boala o schimbase radical pe știrista din Constanța

Dispariția jurnalistei Alina Mitrache a îndoliat lumea presei din Constanța. Cunoscută pentru activitatea desfășurată la Dobrogea TV, aceasta s-a stins din viață după o perioadă îndelungată în care s-a confruntat cu probleme de sănătate. Vestea a fost primită cu profundă tristețe de colegii de breaslă și de cei care au avut ocazia să o cunoască. Mulți dintre ei au ales să îi aducă un ultim omagiu prin mesaje de condoleanțe.

În urma anunțului privind decesul său, atenția s-a îndreptat și către imaginile pe care Alina Mitrache le-a împărtășit de-a lungul timpului. Printre ele se numără și ultimele fotografii publicate înainte de dispariție, în care jurnalista apare zâmbitoare și elegantă.

Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos.

Ultimele imagini cu jurnalista în viață

Cu doar câteva luni înainte de a se stinge din viață, Alina Mitrache a publicat pe pagina sa de Facebook ceea ce aveau să fie ultimele imagini distribuite în mediul online. Fotografiile, postate pe 11 mai, o surprind în timpul unei petreceri. Alina apare într-o ținută elegantă, afișând un zâmbet cald.

Cadrele reflectă o seară petrecută într-o atmosferă relaxată. Nimic nu prevestea, la acel moment, că acele fotografii aveau să rămână ultimele amintiri publice ale prezenței sale.

După anunțul decesului, imaginile au dobândit o semnificație aparte pentru cei care au apreciat-o. Privite acum prin prisma pierderii sale, acestea păstrează vie amintirea unei jurnaliste care, până în ultimele apariții publice, a transmis aceeași eleganță și seninătate.

„A fost un om de o bunătate rară, o prezență divină”

După anunțul dispariției Alinei Mitrache, numeroși colegi, prieteni și apropiați au transmis mesaje de condoleanțe și omagii în memoria jurnalistei. Printre acestea se remarcă mărturia unei foste colege de la Dobrogea TV, care a descris-o drept un om cu un suflet aparte, de o bunătate rar întâlnită și o prezență care aducea liniște și căldură celor din jur.

„Sufletul cald și blând al Alinei Mitrache a plecat dintre noi, lăsând în urmă o tăcere grea și o durere de nedescris. A fost un om de o bunătate rară, o prezență divină care lumina orice loc în care pășea. Pentru mine, Alina a fost mult mai mult decât o colegă la Dobrogea TV. A fost o parte din viața mea, un om cu care am împărțit multe: am râs, am plâns, am trecut prin momente bune și mai puțin bune. Am împărțit un «colț de pâine» și am mâncat din aceeași farfurie. Genul acela de prietene și colege pe care le întâlnești o singură dată în viață și pe care le porți în inimă pentru totdeauna. Bunătatea ei, căldura cu care te asculta și blândețea ei vor rămâne mereu vii în amintirea mea. «Oamenii dragi nu pleacă niciodată cu adevărat de lângă noi; ei rămân în fiecare amintire frumoasă pe care ne-au lăsat-o.» Zbor lin către stele, dragă Alina! Îți mulțumesc pentru tot ce ai fost și pentru tot ce am trăit împreună. Vei rămâne mereu un om de milioane în sufletul meu. Dumnezeu să te odihnească în pace!”

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