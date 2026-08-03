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De ce a murit jurnalista Alina Mitrache. Ce i-a adus sfârșitul prezentatoarei TV din Constanța

De: Emanuela Cristescu 03/08/2026 | 13:41
De ce a murit jurnalista Alina Mitrache. Ce i-a adus sfârșitul prezentatoarei TV din Constanța
De ce a murit jurnalista Alina Mitrache. Ce i-a adus sfârșitul prezentatoarei TV din Constanța
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S-a aflat de ce a murit jurnalista Alina Mitrache! Prezentatoarea TV s-a luptat ani la rând cu o boală cumplită și a sperat până în ultima clipă că va reuși să o învingă. Deși a trecut prin chinuri groaznice, ea a continuat să apară în fața telespectatorilor cu același zâmbet și cu aceeași dedicare care au făcut-o atât de apreciată.

Prezentatoarea TV a pierdut lupta cu cancerul, boală pe care a înfruntat-o cu discreție și despre care a ales să vorbească foarte puțin. În ciuda speranței și a eforturilor depuse, destinul a avut un final tragic, iar dispariția sa a lăsat un gol imens în presa din Constanța.

De ce a murit Alina Mitrache

Alina Mitrache era apreciată atât pentru profesionalismul de care a dat dovadă în carieră, cât și pentru felul în care se purta cu oamenii din jur. Colegii o descriu drept un om modest, dedicat și mereu cu zâmbetul pe buze, motiv pentru care vestea dispariției sale a fost primită cu multă durere.

Cu lacrimi în ochi, familia a transmis un mesaj emoționant și a anunțat programul priveghiului și al ceremoniei de înmormântare.

De ce a murit jurnalista Alina Mitrache. Ce i-a adus sfârșitul prezentatoarei TV din Constanța
De ce a murit jurnalista Alina Mitrache. Ce i-a adus sfârșitul prezentatoarei TV din Constanța

„Scumpa și iubita noastră Alina, un om atât de deosebit a fost chemată în Împărăția Cerurilor astăzi.
Dumnezeu a vrut-o înger atât de devreme. Cei ce au cunoscut-o cu adevărat și au îndrăgit-o sunt așteptați de mâine, 03 August 2026 orele 13, pentru a-și lua rămas bun la Casa Luminii, str. Bărăganului nr 12 Constanta.(vis a vis de Cimitirul Central)

Stâlpii se vor citi în jurul orelor 19, urmând ca marți 04 August după slujba de înmormântare ce va avea loc la orele 12:30 la Biserica Constantin si Elena din Km 4-5 (incinta unității militare) sa fie condusă pe ultimul drum spre Cimitirul Municipal (Energia)”, a fost mesajul transmis de familie.

Când va avea loc înmormântarea

Cei care au cunoscut-o și vor să îi aducă un ultim omagiu îi pot aduce un ultim rămas-bun la Casa Luminii din Constanța, începând de luni, 3 august. Marți, 4 august, după slujba religioasă oficiată la Biserica „Constantin și Elena”, cortegiul funerar se va îndrepta spre Cimitirul Municipal, unde Alina Mitrache va fi condusă pe ultimul drum.

VEZI ȘI: Doliu în presă! Jurnalista Alina Mitrache a murit: „Un om atât de deosebit”

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