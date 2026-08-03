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Andreea Esca își trăiește visul cu ochii deschiși în Porumbacu de Sus: „Am visat la locul acesta”

De: Simona Vlad 03/08/2026 | 13:54
Andreea Esca își trăiește visul cu ochii deschiși în Porumbacu de Sus: „Am visat la locul acesta”
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Andreea Esca trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din ultimii ani. Prezentatoarea Pro TV și-a deschis oficial Căminul Cultural „A lu’ Escana”, un proiect de suflet amenajat în Porumbacu de Sus, localitatea unde deține și o pensiune. Vedeta le-a oferit urmăritorilor un tur al spațiului și a mărturisit că visul ei a devenit, în sfârșit, realitate.

Weekendul acesta, Andreea Esca a ajuns din nou la Porumbacu de Sus, unde a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din interiorul noului Cămin Cultural. Spațiul a fost gândit ca un loc dedicat comunității, întâlnirilor creative și evenimentelor culturale, iar prezentatoarea nu și-a ascuns emoția.

„Azi. Aici. Acum. August @a_lu_escana #romaniamea Am visat la locul acesta. Și acum sunt foarte fericită și recunoscătoare că există! Aștept concertul de diseară:) Și cunosc oameni extraordinari! Mulțumesc!”, a transmis Andreea Esca pe Instagram.

Cum arată Căminul Cultural „A lu’ Escana”

Noul proiect poartă numele „A lu’ Escana”, inspirat dintr-o expresie pe care vedeta o auzea în copilărie. Andreea Esca a povestit în urmă cu câteva luni că și-a dorit să readucă la viață ideea de cămin cultural, adaptată vremurilor de astăzi.

Locul este destinat concertelor, expozițiilor, atelierelor creative și întâlnirilor dintre artiști, meșteșugari și vizitatori. Interiorul a fost amenajat într-un stil cald și primitor, cu accente rustice, păstrând farmecul zonei.

De unde vine numele proiectului

Prezentatoarea a explicat că denumirea are o însemnătate personală și amintește de copilăria petrecută alături de familie.

„În această vară o să deschidem porțile, la propriu și la figurat, ale unui Cămin Cultural, varianta 2026, în Porumbacu de Sus. Abia aștept să ne strângem la o cafea, în grădină, și să ne bucurăm de artiști talentați, meșteri iscusiți, expoziții emoționante și workshopuri pentru adulți și copii. Locul se va numi A ‘lu Escana, @a_lu_escana, pentru că așa răspundeam eu, în copilărie, pe uliță, când mă mai întreba câte cineva: A cui ești tu, copilă? O să vă țin la curent, cu mare drag, dar și cu multe emoții!”

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