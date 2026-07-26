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Noi imagini din casa Andreei Esca de pe Coasta de Azur. Aici își petrece vacanțele pe timp de vară

De: Andreea Stăncescu 26/07/2026 | 07:40
Noi imagini din casa Andreei Esca de pe Coasta de Azur. Aici își petrece vacanțele pe timp de vară
Cum arată casa de vacanță a Andreei Esca / Sursa foto: Instagram
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Andreea Esca își petrece aproape în fiecare vară concediul într-un loc cu o însemnătate aparte pentru familia sa. Puțini știu însă că prezentatoarea de știri deține, alături de soțul ei, Alexandre Eram, o casă de vacanță în sudul Franței, în apropiere de Nisa, unde se retrage ori de câte ori își dorește liniște și timp petrecut alături de cei dragi.

Locuința, situată în țara natală a lui Alexandre Eram, este amenajată într-un stil elegant și păstrează farmecul specific regiunii. Proprietatea este înconjurată de vegetație, are o grădină generoasă și o piscină exterioară, oferind cadrul perfect pentru zilele călduroase de vară și pentru momentele de relaxare în familie.

Sursa foto: Social media

Cum arată casa Andreei Esca

În imaginile publicate de Andreea Esca pe rețelele sociale se poate observa atmosfera primitoare a vilei, dar și peisajele spectaculoase din jur. Spațiile luminoase, terasa și curtea atent întreținută completează imaginea unei case în care confortul se îmbină cu eleganța discretă.

Vacanțele petrecute aici reunesc întreaga familie. Alături de Andreea Esca și Alexandre Eram se află și cei doi copii ai lor, Alexia și Aris Melkior, dar și părinții lui Alexandre, Anne și Melkon Eram. Pentru vedetă, acest loc are o valoare sentimentală aparte, fiind legat de numeroase amintiri importante.

Prezentatoarea a povestit în trecut că îi place foarte mult zona din apropierea orașului Nisa și că, deși obișnuia să își viziteze mai des socrii la Paris, sudul Franței îi amintește de perioada tinereții. Tot aici a fost organizată și petrecerea de după botezul fiicei sale, Alexia, motiv pentru care proprietatea ocupă un loc special în sufletul familiei.

„Nu e rău nici la ei. Păcat că nu venim mai des la Nisa, de obicei îi vizitam la Paris… Mie îmi place foarte mult aici. E un loc care îmi amintește de tinerețe”, a povestit Andreea Esca în trecut.

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