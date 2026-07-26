Acasă » Exclusiv » TOP 30 vedete care fac spectacol și fără cai-putere! Adela Popescu, Diana Dumitrescu și Roxana Ciuhulescu au cucerit orașul pe două roți

TOP 30 vedete care fac spectacol și fără cai-putere! Adela Popescu, Diana Dumitrescu și Roxana Ciuhulescu au cucerit orașul pe două roți

De: Maria Iancu 26/07/2026 | 07:50
TOP 30 vedete care fac spectacol și fără cai-putere! Adela Popescu, Diana Dumitrescu și Roxana Ciuhulescu au cucerit orașul pe două roți
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Au bolizi de sute de mii de euro în garaj, dar aglomerația și prețurile de la pompă le-au convins pe dive că, uneori, două roți pot fi mai bune decât patru. Bicicleta și trotineta au intrat în forță în showbiz și așa cum v-am obișnuit în fiecare weekend am adunat într-un TOP 30 imagini care demonstrează că vedetele noastre știu să facă spectacol și fără cai-putere.

CANCAN.RO le-a surprins de-a lungul timpului pe unele dintre cele mai cunoscute femei din showbiz în timp ce pedalau, testau trotinete sau încercau să-și păstreze eleganța în șa. Bicicleta și trotineta nu mai sunt doar variante pentru plimbarea de weekend. Au devenit soluții numai bune pentru cei care vor să fenteze coloanele interminabile și nervii din intersecții, iar vedetele din România par să fi prins repede ideea.

De la ținute sport și echipamente serioase până la rochii, dresuri din dantelă și încălțăminte deloc prietenoasă cu pedalele, galeria le are pe toate.

Vedetele au descălecat din bolizi și au încălecat pe două roți

Adela Popescu a demonstrat că nu ai nevoie de o ținută sport pentru a porni la drum pe bicicletă. Vedeta a urcat în șa într-o rochiță neagră, accesorizată cu dresuri din dantelă și ghete cu platformă, semn că vrea să fie cochetă în orice circumstanță.

Diana Dumitrescu a bifat una dintre cele mai simpatice apariții din clasament. Vedeta a ales o bicicletă pliabilă, mică și practică, numai bună pentru strecurat prin oraș, dar nu a pornit singură la drum. Cățelul său alb a alergat cuminte alături.

Îmbrăcată relaxat, cu blugi, sacou și ochelari de soare, Diana a părut pregătită să rezolve mai multe lucruri dintr-o singură tură: mișcare, plimbarea patrupedului și cel mai important să evite traficul din Capitală.

Dacă altele au ales echipamentul sport, Roxana Ciuhulescu a mers pe propria rețetă. Vedeta a încălecat bicicleta într-o rochie lungă cu imprimeu animal print și sandale, dar nu a uitat mănușile speciale. Cu părul aranjat și privirea fixată înainte, Roxana a transformat plimbarea într-o veritabilă paradă de modă pe două roți.

Nici bicicleta roșie nu a fost aleasă întâmplător. S-a asortat perfect cu pedichiura vedetei și a completat o apariție greu de trecut cu vederea.

CITEȘTE ȘI: Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu și Mădălina Pamfile s-au „flexat” pe străzile Capitalei. Top 20 dive care au scos bicepsul la înaintare

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Romanița Iovan a dat ordinul, iar soțul s-a conformat! Cum a scos-o avocatul din încurcătură
Exclusiv
Romanița Iovan a dat ordinul, iar soțul s-a conformat! Cum a scos-o avocatul din încurcătură
Fosta iubită nu plânge deloc după Spike! Sabrina Sarrad l-a sărutat cu foc pe celebrul actor (55 de ani), în văzul tuturor
Exclusiv
Fosta iubită nu plânge deloc după Spike! Sabrina Sarrad l-a sărutat cu foc pe celebrul actor (55 de…
Sute de susținători l-au așteptat pe Călin Georgescu la Târgul de la Călugăreni. Ce mesaj le-a transmis
Mediafax
Sute de susținători l-au așteptat pe Călin Georgescu la Târgul de la Călugăreni....
Soția unui oficial din sport, păcălită de gruparea care vinde vechime fictivă în muncă. La Casa de Pensii. Cine a dat-o pe mâna anchetatorilor
Gandul.ro
Soția unui oficial din sport, păcălită de gruparea care vinde vechime fictivă în...
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
Prosport.ro
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
„Imaginile au confirmat zvonul”. Ferran Torres și Marcos Llorente au încins atmosfera pe iaht, cu gesturi romantice
Adevarul
„Imaginile au confirmat zvonul”. Ferran Torres și Marcos Llorente au încins atmosfera pe...
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească nave non-rusești
Digi24
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească...
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut aceasta
Mediafax
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut...
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce a pățit Andreea Raicu la ochi. A ajuns de urgență la oftalmolog după un incident neașteptat. „Este îngrozitor”
Click.ro
Ce a pățit Andreea Raicu la ochi. A ajuns de urgență la oftalmolog după un...
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au perfecționat în mijloace de război electronic
Digi 24
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au perfecționat în...
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu Ucraina: „S-ar putea termina până la sfârșitul zilei”
Digi24
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu Ucraina: „S-ar putea termina...
MApN: O nouă dronă a fost doborâtă de un F-16 românesc lângă granița cu Ucraina. Este al doilea incident în mai puțin de 24 de ore
Promotor.ro
MApN: O nouă dronă a fost doborâtă de un F-16 românesc lângă granița cu Ucraina....
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
go4it.ro
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
Meta brevetează o tehnologie pentru detectarea stării de spirit prin analizarea constantă a tonului vocii
Descopera.ro
Meta brevetează o tehnologie pentru detectarea stării de spirit prin analizarea constantă a tonului vocii
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Go4Games
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Soția unui oficial din sport, păcălită de gruparea care vinde vechime fictivă în muncă. La Casa de Pensii. Cine a dat-o pe mâna anchetatorilor
Gandul.ro
Soția unui oficial din sport, păcălită de gruparea care vinde vechime fictivă în muncă. La...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce semn a primit Mihaela Rădulescu, la un an de când Felix Baumgartner a murit: ”Obișnuia să-mi ...
Ce semn a primit Mihaela Rădulescu, la un an de când Felix Baumgartner a murit: ”Obișnuia să-mi trimită asta”
Marea, noua formă de terapie. Cum ne ajută marile întinderi de apă în lupta cu trauma, anxietatea ...
Marea, noua formă de terapie. Cum ne ajută marile întinderi de apă în lupta cu trauma, anxietatea și dependențele?
Andrea Pirlo revine la naționala Italiei! Campionul mondial din 2006 este noul selecționer al „Squadrei ...
Andrea Pirlo revine la naționala Italiei! Campionul mondial din 2006 este noul selecționer al „Squadrei Azzurra”.Cât va câștiga anual?
BANC | Ion și Maria, proaspăt căsătoriți
BANC | Ion și Maria, proaspăt căsătoriți
Anthony Michael Hall și-a găsit sufletul pereche și spune că rolul de tată este cel mai important ...
Anthony Michael Hall și-a găsit sufletul pereche și spune că rolul de tată este cel mai important din viața lui. Actorul a devenit părinte la 55 de ani
Noi imagini din casa Andreei Esca de pe Coasta de Azur. Aici își petrece vacanțele pe timp de vară
Noi imagini din casa Andreei Esca de pe Coasta de Azur. Aici își petrece vacanțele pe timp de vară
Vezi toate știrile