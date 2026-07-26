TOP 30 vedete care fac spectacol și fără cai-putere! Adela Popescu, Diana Dumitrescu și Roxana Ciuhulescu au cucerit orașul pe două roți

Au bolizi de sute de mii de euro în garaj, dar aglomerația și prețurile de la pompă le-au convins pe dive că, uneori, două roți pot fi mai bune decât patru. Bicicleta și trotineta au intrat în forță în showbiz și așa cum v-am obișnuit în fiecare weekend am adunat într-un TOP 30 imagini care demonstrează că vedetele noastre știu să facă spectacol și fără cai-putere.

CANCAN.RO le-a surprins de-a lungul timpului pe unele dintre cele mai cunoscute femei din showbiz în timp ce pedalau, testau trotinete sau încercau să-și păstreze eleganța în șa. Bicicleta și trotineta nu mai sunt doar variante pentru plimbarea de weekend. Au devenit soluții numai bune pentru cei care vor să fenteze coloanele interminabile și nervii din intersecții, iar vedetele din România par să fi prins repede ideea.

De la ținute sport și echipamente serioase până la rochii, dresuri din dantelă și încălțăminte deloc prietenoasă cu pedalele, galeria le are pe toate.

Vedetele au descălecat din bolizi și au încălecat pe două roți

Adela Popescu a demonstrat că nu ai nevoie de o ținută sport pentru a porni la drum pe bicicletă. Vedeta a urcat în șa într-o rochiță neagră, accesorizată cu dresuri din dantelă și ghete cu platformă, semn că vrea să fie cochetă în orice circumstanță.

Diana Dumitrescu a bifat una dintre cele mai simpatice apariții din clasament. Vedeta a ales o bicicletă pliabilă, mică și practică, numai bună pentru strecurat prin oraș, dar nu a pornit singură la drum. Cățelul său alb a alergat cuminte alături.

Îmbrăcată relaxat, cu blugi, sacou și ochelari de soare, Diana a părut pregătită să rezolve mai multe lucruri dintr-o singură tură: mișcare, plimbarea patrupedului și cel mai important să evite traficul din Capitală.

Dacă altele au ales echipamentul sport, Roxana Ciuhulescu a mers pe propria rețetă. Vedeta a încălecat bicicleta într-o rochie lungă cu imprimeu animal print și sandale, dar nu a uitat mănușile speciale. Cu părul aranjat și privirea fixată înainte, Roxana a transformat plimbarea într-o veritabilă paradă de modă pe două roți.

Nici bicicleta roșie nu a fost aleasă întâmplător. S-a asortat perfect cu pedichiura vedetei și a completat o apariție greu de trecut cu vederea.

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