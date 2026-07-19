Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu și Mădălina Pamfile s-au „flexat” pe străzile Capitalei. Top 20 dive care au scos bicepsul la înaintare

Vara vine cu temperaturi ridicate, dar și cu apariții care cresc și mai mult gradele din termometre. CANCAN.RO a făcut topul celor mai îndrăznețe apariții de pe stradă, iar 20 de vedete au demonstrat că maioul poate fi mai mult decât o simplă piesă vestimentară. Printre cele care au atras toate privirile se numără Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu și Mădălina Pamfile, care au ales ținute lejere cu efect garantat, dar și alte nume super cunoscute.

Când vine vorba despre apariții care nu trec neobservate, vedetele din România știu exact cum să joace cartea stilului. Fie că au mers la cafea, la cumpărături sau pur și simplu au ieșit la o plimbare, divele au ales maioul, piesa care a devenit rapid vedeta sezonului. CANCAN.RO are imagini de colecție cu divele care au atras atenția.

Bianca Drăgușanu a mizat pe simplitate

Bianca Drăgușanu nu putea lipsi din acest top. Vedeta a demonstrat încă o dată că nu are nevoie de ținute complicate pentru a atrage atenția. Îmbrăcată într-o pereche de blugi scurți și un maiou alb, accesorizat cu o pereche de ochelari de soare, Bianca a afișat un look relaxat. Maioul purtat fără sutien a completat imaginea unei apariții estivale, iar formele sale au fost, ca de fiecare dată, în centrul atenției.

Cruduța, apariție de vară pe stradă

Nici Daniela Crudu nu s-a lăsat mai prejos. Fosta asistentă TV a ieșit pe stradă într-un compleu crem scurt, extrem de lejer, completat de o pereche de ochelari de soare și papuci negri. Cu stilul său inconfundabil, Cruduța a mizat pe naturalețe și pe o ținută care i-a lăsat la vedere silueta. Maioul purtat fără sutien și detaliul care nu a trecut neobservat, cercelul din buric, au făcut ca apariția ei să fie una greu de ignorat.

Mădălina Pamfile, apariție colorată

Mădălina Pamfile a ales o apariție ceva mai elegantă. Fosta asistentă TV a ieșit într-un set asortat format din maiou roz și pantaloni în nuanțe de roz și portocaliu, o combinație perfectă pentru zilele călduroase. Cu o cafea într-o mână și ceva de ronțăit în cealaltă, Mădălina a demonstrat că și o ieșire obișnuită poate deveni un moment de stil atunci când știi cum să porți o ținută. Nici ea nu a apelat la sutien, lăsând maioul să fie piesa principală a outfitului.

Vedetele care au făcut senzație în maiou

Lista aparițiilor continuă cu nume cunoscute din showbiz-ul românesc: Aza Gabriela, Ioana Ignat, Carmen Grebenișan, Roxana Nemeș, Larisa Tănăsoiu, Teodora Stoica, Marina Dina, Roxana Vancea, Irina Rimes, Rodica Miron, Cezara Darie, Andreea Raicu, Laura Teodoru, Ilona Brezoianu, Elena Gheorghe, Margherita de la Clejani, Simona Senzual și Erika Isac sunt vedetele care au demonstrat că maioul poate deveni piesa de rezistență a unei ținute de vară. Vezi Galeria Foto!

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