Ramona Olaru, Cristina Ștefania și Lora au încins atmosfera. Top 25 dive care și-au etalat bijuteriile

Vara nu este doar despre costume de baie sexy și bronz perfect. Sezonul estival a venit în acest an și cu un accesoriu pe care nu am avut cum să nu-l observăm, brățarica de picior. Fie că au ales modele strălucitoare, lănțișoare simple sau accesorizate cu scoici și pietre, vedetele noastre din România au demonstrat că detaliile pot face diferența. CANCAN.RO a realizat un top al celor 25 de dive care au demonstrat că și o gleznă merită accesorizată ca la carte.

Topul din această săptămână vine cu un detaliu care, la prima vedere, pare aproape neînsemnat, dar care a cucerit litoralul, și anume brățara de gleznă. Mică, discretă și surprinzător de șic, a devenit accesoriul preferat al vedetelor. Acestea au avut grijă să o pună în valoare pe pielea bronzată. Și se pare că, sezonul acesta, bronzul nu mai este complet fără un mic detaliu strălucitor. Unele au mers pe minimalism, altele au preferat modele care să iasă în evidență, însă toate au demonstrat că un simplu accesoriu poate completa perfect un look de vară. Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem cine a defilat cu… gleznele la vedere.

Ramona Olaru, înghețata s-a topit, dar brățara a rezistat eroic

Ramona Olaru a bifat rețeta completă pentru o zi de vară, șezlong, bronz, înghețată și nicio grijă. Prezentatoarea s-a răcorit cu un cornet în timp ce soarele își făcea treaba, iar paparazzi pe a lor. Îmbrăcată într-un costum de baie colorat și cu tatuaje discrete la vedere, și-au făcut loc și brățările fine de la glezne, accesoriile care par să fi cucerit litoralul. Mici, dar suficient de vizibile cât să nu scape obiectivului.

Cristina Ștefania, apariție incendiară pe nisip

Cristina Ștefania a atras imediat atenția într-un costum de baie din două piese, care i-a pus în valoare formele lucrate la sală. Artista a completat ținuta de plajă cu un lănțișor în jurul taliei, dar, bineînțeles, și cu cate o brățară purtată la ambele glezne. Accesoriile au ieșit imediat în evidență pe bronzul obținut pe litoral și chiar au adăugat un plus apariției. Diva a arătat că, atunci când vine vorba de stil, nici gleznele nu sunt lăsate la voia întâmplării

Lora, relaxare totală cu un mic detaliu

Lora a ales o zi fără grabă, petrecută pe șezlong, în bătaia soarelui și într-un costum de baie în nuanțe aprinse. Cu o pereche de ochelari supradimensionați și un look relaxat, artista a demonstrat că uneori detaliile fac toată diferența. La gleznă, o brățară roșie cu scoici a atras discret privirile și a completat perfect ținuta. Fie că a ales-o pentru stil sau ca talisman de vacanță, un lucru e clar: vara aceasta, nici picioarele nu mai ies din casă fără un accesoriu.

Lista CANCAN.RO este completată de Daniela Crudu, Andra Mihail, Francisca, Gabriela Prisăcăriu, Adelina Nica, Inna, Călina Roman, Antonia, Roxana Nemeș, Patricia Cimpoiașu, Jasmine, Diana Sentes, Anca Țurcașiu, Jojo, Loredana Chivu, Dana Săvuică, Claudia Florescu, Irisha, Claudia Iosif, Alexia Eram, Livia Eftimie și Roxana Dobre.

Așadar, vă invităm să răsfoiți galeria foto și să ne spuneți: cine poartă cea mai frumoasă brățara de gleznă în această vară?

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