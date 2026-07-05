Meghan Markle și cei doi copii nu îl vor însoți pe Prințul Harry în vizita sa din Marea Britanie, din iulie

Prințul Harry a decis că Meghan Markle, Prințul Archie și Prințesa Lilibet nu îl vor însoți în vizita de săptămâna viitoare din Regatul Unit. Motivul este unul legat de siguranța familiei, cum cererea de a primi pază finanțată din banii britanicilor nu a fost aprobată. Află detalii!

Prințul Harry, singur în vizita din Marea Britanie

Cu câteva zile înainte de vizita mult trâmbițată a ducelui de Sussex în Marea Britanie, CNN confirmă că Prințul Harry nu va fi însoțit de familia sa. Din motive de siguranță, acesta a decis ca Meghan Markle și cei doi copiii ai lor să rămână în Europa continentală, unde se află deja în vacanță.

Sursa susține că există posibilitatea ca ducesa de Sussex și copiii ei să călătorească la Londra pentru o zi. Harry își dorește foarte mult ca Regele Charles să își vadă nepoții, după o pauză de 4 ani. Dar nu a fost luată încă o decizie privind participarea lor la evenimentele programate în afara capitalei britanice.

„Programul Prințului Harry în Regatul Unit include atât evenimente publice, cât și private desfășurate în mai multe zone ale țării. O locuință sigură reprezintă doar un element al unui plan eficient de protecție, deoarece riscul urmărește persoana, nu locul”, a declarat purtătorul său de cuvânt la începutul acestei săptămâni.

Vizita prințului va dura 5 zile

Fiul cel mic al Prințesei Diana spera ca toată familia să îl poată însoți în Regatul Unit. Acesta a depus o cerere oficială încă de la începutul anului, dar echipa sa a fost anunțată în urmă cu câteva zile că dorința prințului nu va fi aprobată.

În ciuda veștilor proaste, echipa lui Harry caută o soluție pentru ca nepoții să-l poată vedea pe Regele Charles. Monarhul în vârstă de 77 de ani a făcut tot posibilul ca familia Sussex să vină în Anglia: le-a oferit cazare pentru cele 5 zile în Palatul Buckingham, unde ar fi beneficiat și de pază.

Vizita de săptămâna viitoare coincide cu marcarea unui an până la debutul Jocurilor Invictus 2027, organizate la Birmingham. Competiția, fondată de Harry în urmă cu mai bine de zece ani, este dedicată militarilor răniți în timpul serviciului.

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