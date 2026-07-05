Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Meghan Markle și cei doi copii nu îl vor însoți pe Prințul Harry în vizita sa din Marea Britanie, din iulie

Meghan Markle și cei doi copii nu îl vor însoți pe Prințul Harry în vizita sa din Marea Britanie, din iulie

De: Irina Maria Daniela 05/07/2026 | 08:20
Meghan Markle și cei doi copii nu îl vor însoți pe Prințul Harry în vizita sa din Marea Britanie, din iulie
Prințul Harry nu îi va aduce pe Meghan Markle și pe cei doi copii în Marea Britanie. Sursa foto: colaj CANCAN.ro
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Prințul Harry a decis că Meghan Markle, Prințul Archie și Prințesa Lilibet nu îl vor însoți în vizita de săptămâna viitoare din Regatul Unit. Motivul este unul legat de siguranța familiei, cum cererea de a primi pază finanțată din banii britanicilor nu a fost aprobată. Află detalii!

Prințul Harry, singur în vizita din Marea Britanie

Cu câteva zile înainte de vizita mult trâmbițată a ducelui de Sussex în Marea Britanie, CNN confirmă că Prințul Harry nu va fi însoțit de familia sa. Din motive de siguranță, acesta a decis ca Meghan Markle și cei doi copiii ai lor să rămână în Europa continentală, unde se află deja în vacanță.

Sursa susține că există posibilitatea ca ducesa de Sussex și copiii ei să călătorească la Londra pentru o zi. Harry își dorește foarte mult ca Regele Charles să își vadă nepoții, după o pauză de 4 ani. Dar nu a fost luată încă o decizie privind participarea lor la evenimentele programate în afara capitalei britanice.

„Programul Prințului Harry în Regatul Unit include atât evenimente publice, cât și private desfășurate în mai multe zone ale țării. O locuință sigură reprezintă doar un element al unui plan eficient de protecție, deoarece riscul urmărește persoana, nu locul”, a declarat purtătorul său de cuvânt la începutul acestei săptămâni.

Vizita prințului va dura 5 zile

Fiul cel mic al Prințesei Diana spera ca toată familia să îl poată însoți în Regatul Unit. Acesta a depus o cerere oficială încă de la începutul anului, dar echipa sa a fost anunțată în urmă cu câteva zile că dorința prințului nu va fi aprobată.

În ciuda veștilor proaste, echipa lui Harry caută o soluție pentru ca nepoții să-l poată vedea pe Regele Charles. Monarhul în vârstă de 77 de ani a făcut tot posibilul ca familia Sussex să vină în Anglia: le-a oferit cazare pentru cele 5 zile în Palatul Buckingham, unde ar fi beneficiat și de pază.

Vizita de săptămâna viitoare coincide cu marcarea unui an până la debutul Jocurilor Invictus 2027, organizate la Birmingham. Competiția, fondată de Harry în urmă cu mai bine de zece ani, este dedicată militarilor răniți în timpul serviciului.

CITEȘTE ȘI:

Cum a ajuns Prințul William să fie mai bogat decât Regele Charles, tatăl său

Kate Middleton încearcă să-l convingă pe prințul William să se întâlnească cu Harry și familia sa

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
O mai ții minte pe Calista Flockhart din serialul „Ally McBeal”? Cum arată acum și de ce a renunțat la Hollywood
Showbiz internațional
O mai ții minte pe Calista Flockhart din serialul „Ally McBeal”? Cum arată acum și de ce a…
Influencerița Emilie Kiser, care și-a pierdut fiul de 3 ani în piscina familiei, este însărcinată din nou!
Showbiz internațional
Influencerița Emilie Kiser, care și-a pierdut fiul de 3 ani în piscina familiei, este însărcinată din nou!
Medicii, uimiți: „RESETAREA” sistemului imunitar a oprit o boală autoimună severă
Mediafax
Medicii, uimiți: „RESETAREA” sistemului imunitar a oprit o boală autoimună severă
Fenomenul „Super El Niño” intră într-o fază critică și amenință cu temperaturi record și secetă. Ce urmează în următoarele luni
Gandul.ro
Fenomenul „Super El Niño” intră într-o fază critică și amenință cu temperaturi record...
Imagini unice: Gigi Becali, în șlapi, discută cu preoții cărora le-a dat un Bentley de peste 300.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport.ro
Imagini unice: Gigi Becali, în șlapi, discută cu preoții cărora le-a dat un...
Povestea româncei care a devenit „doulă de moarte”, o meserie tot mai căutată: „Vin în calitate de reprezentant al morții, încercând să aduc lumină”
Adevarul
Povestea româncei care a devenit „doulă de moarte”, o meserie tot mai căutată:...
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona explodată la Constanța. „Este absolut legitim”
Digi24
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona...
PUTIN și Trump, convorbire de 90 de minute. Ce au discutat
Mediafax
PUTIN și Trump, convorbire de 90 de minute. Ce au discutat
Parteneri
Cum arată vila de lux în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea! Cum au văzut-o au și achiziționat-o: „Le are pe toate”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea! Cum au...
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Momente dificile pentru Rică Răducanu. Fostul mare fotbalist a ajuns la spital după ce a căzut pe scări: „Mi-e tare frică, respir greu”
Click.ro
Momente dificile pentru Rică Răducanu. Fostul mare fotbalist a ajuns la spital după ce a...
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR”
Digi 24
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind...
Britanicii recomandă această Dacia Duster la mâna a doua: Are tracțiune 4×4 și costă mai puțin de 6.000 de euro
Promotor.ro
Britanicii recomandă această Dacia Duster la mâna a doua: Are tracțiune 4×4 și costă mai...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Descopera.ro
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Fenomenul „Super El Niño” intră într-o fază critică și amenință cu temperaturi record și secetă. Ce urmează în următoarele luni
Gandul.ro
Fenomenul „Super El Niño” intră într-o fază critică și amenință cu temperaturi record și secetă....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Câți lei primește un profesor supraveghetor la Bacalaureat 2026, pe zi
Câți lei primește un profesor supraveghetor la Bacalaureat 2026, pe zi
Locurile din casă pe care nu le-ai organizat de ani de zile. Experții spun că acolo se ascunde adevărata ...
Locurile din casă pe care nu le-ai organizat de ani de zile. Experții spun că acolo se ascunde adevărata dezordine
Psihologii susțin că toți oamenii care NU salută pe WhatsApp au acest defect comun
Psihologii susțin că toți oamenii care NU salută pe WhatsApp au acest defect comun
O mai ții minte pe Calista Flockhart din serialul „Ally McBeal”? Cum arată acum și de ce a renunțat ...
O mai ții minte pe Calista Flockhart din serialul „Ally McBeal”? Cum arată acum și de ce a renunțat la Hollywood
BANC | Bulă are probleme cu BMW-ul
BANC | Bulă are probleme cu BMW-ul
Horoscop rune azi, 5 iulie 2026. Algiz avertizează că un nativ este amenințat de un factor extern. ...
Horoscop rune azi, 5 iulie 2026. Algiz avertizează că un nativ este amenințat de un factor extern. Ce e de făcut?
Vezi toate știrile