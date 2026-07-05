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Novak Djokovic s-a autoinvitat la nunta unui cuplu care s-a logodit la Wimbledon: „Va fi mai mult decât binevenit”

De: Irina Maria Daniela 05/07/2026 | 09:10
Novak Djokovic s-a autoinvitat la nunta unui cuplu care s-a logodit la Wimbledon: „Va fi mai mult decât binevenit”
Novak Djokovic s-a autoinvitat la nunta unui cuplu care s-a logodit la Wimbledon. Sursa foto: Profimedia
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Un cuplu care s-a logodit în timpul unui meci disputat pe Terenul Central de la Wimbledon a dezvăluit că Novak Djokovic este invitat la nuntă, după gluma pe care sportivul a făcut-o în momentul în care a aflat despre gestul romantic. Află detalii!

Novak Djokovic s-a autoinvitat la nunta unui cuplu

Juliet Berner, în vârstă de 38 de ani, și logodnicul ei, Jonathan Clement, de 39 de ani, sunt pasionați de tenis. Cei doi s-au cunoscut practicând padel și se iubesc din septembrie 2025. Sentimentele celor doi par a fi extrem de puternice, dacă judecăm după cererea în căsătorie de la Wimbledon.

Potrivit The Sun, cei doi se pregătesc de nuntă acum. Petrecerea va avea numeroase elemente inspirate din sporturile cu rachetă. Jonathan Clement a mai povestit și că a avut ceva dificultăți în a aduce inelul pe Terenul Central din complexul londonez. Totul a avut loc înaintea meciului programat la ora 13:30 dintre Novak Djokovic și Arthur Rinderknech.

„Am avut ceva emoții cu inelul. A fost livrat la mătușa ei, în Chelsea, iar luni coletul a fost refuzat. Apoi a fost trimis înapoi, prin poștă, la mama mea. Ea a venit ieri cu trenul la Londra și ne-am întâlnit în gara King’s Cross. M-am strecurat pentru câteva minute ca să iau inelul”, a povestit Jonathan.

Viitoarea logodnică nu a suspectat nimic

Juliet Berner, în vârstă de 38 de ani, și logodnicul ei, Jonathan Clement, de 39 de ani, s-au logodit la Wimbledon. Sursa foto: Profimedia
Juliet Berner, în vârstă de 38 de ani, și logodnicul ei, Jonathan Clement, de 39 de ani, s-au logodit la Wimbledon. Sursa foto: Profimedia

În timp ce iubitul ei a trecut prin emoții colosale, Juliet Berner a fost lipsită de griji. Aceasta a privit liniștită meciul de tenis în timp ce partenerul ei se chinuia să facă rost de inel.

„Eram concentrată la meci! Sunt o mare admiratoare a lui Roger Federer, dar îl iubesc și pe Djokovic”, a spus Juliet.

Djokovic, invitat la nuntă de fanii tenisului

Se pare că nu este prima cerere în căsătorie de la Wimbledon la care Novak Djokovic este martor. În timpul primului său meci disputat luni împotriva lui Yibing Wu, un spectator și-a cerut partenera în căsătorie.

După ce le-a făcut semn cu degetul mare în sus, Djokovic a glumit spunând:

„Vreau și eu o invitație la nuntă!”

Juliet și Jonathan au decis acum să îi îndeplinească dorința fostului lider mondial. Juliet Berner și Jonathan Clement ar fi încântați să-l aibă pe tenismenul sârb la nunta lor.

„Va fi mai mult decât binevenit”, a spus Jonathan, potrivit sursei citate.

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