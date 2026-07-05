Secretul siluetei Irinei Fodor! Preparatul care nu îi lipsește niciodată din meniu

Irina Fodor atrage de fiecare dată atenția cu o siluetă de invidiat, iar fanii o complimentează frecvent când vine vorba de aparițiile sale TV. Totuși, vedeta spune că nu ține diete stricte și nu crede în înfometare sau în soluții extreme pentru a se menține în formă.

Prezentatoarea emisiunilor „Asia Express” și „Chefi la cuțite” de la Antena 1 povestește că își organizează alimentația în funcție de sănătate și echilibru, având o singură regulă simplă pe care încearcă să o respecte în mod constant.

Preparatul care nu lipsește niciodată din alimentația Irinei Fodor

Deși este constant lăudată pentru silueta sa, Irina Fodor respinge ideea dietelor dure și restrictive. Vedeta TV spune că preferă să se concentreze pe echilibru și pe aportul de nutrienți necesar organismului, mai ales în contextul programului solicitant de la filmări, în loc să urmeze standarde estetice rigide.

„Nu țin dietă pentru siluetă. Dar pentru sănătatea mea, da”, a explicat cu sinceritate Irina Fodor.

Prezentatoarea a mai mărturisit că totul ține de felul în care își ascultă corpul și își adaptează alimentația în funcție de nevoile pe care le resimte. În perioadele mai solicitante, își ajustează mesele zilnice astfel încât să compenseze eventualele carențe și să își mențină energia la un nivel optim.

Într-un interviu acordat recent pentru publicația Click!, vedeta a declarat că supele și ciorbele românești se numără printre preparatele ei preferate și constituie un element de bază în alimentația sa.

„Încerc să mănânc în fiecare zi supă sau ciorbă. Eu ador, pur și simplu, ciorbițele!”, a povestit prezentatoarea de la Antena 1.

Pentru Irina, acest obicei culinar nu ține doar de gust sau de efectul său hidratant, ci reprezintă și o modalitate eficientă de a-și susține metabolismul și de a menține un stil de viață echilibrat.

Cine gătește în familia Fodor

Deși își petrece zilele printre cei mai apreciați bucătari ai țării, la filmările emisiunii „Chefi la cuțite”, Irina Fodor admite, cu umor, că nu stăpânește arta gastronomiei la nivel înalt. Din fericire, în familia sa există un adevărat pasionat al bucătăriei, care compensează din plin la acest capitol.

Soțul ei, Răzvan Fodor, este cel care își asumă cu plăcere rolul de bucătar al familiei, pregătind cu pricepere preparate apreciate de cei dragi.

„Eu fac lucruri de bază, am mai învățat de la Răzvan câteva feluri de mâncare, dar nu sunt vreo expertă la gătit”, a recunoscut vedeta.

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