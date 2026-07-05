Acasă » Știri » Secretul siluetei Irinei Fodor! Preparatul care nu îi lipsește niciodată din meniu

Secretul siluetei Irinei Fodor! Preparatul care nu îi lipsește niciodată din meniu

De: Elisa Tîrgovățu 05/07/2026 | 10:28
Secretul siluetei Irinei Fodor! Preparatul care nu îi lipsește niciodată din meniu
Secretul siluetei Irinei Fodor! Preparatul care nu îi lipsește niciodată din meniu / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Irina Fodor atrage de fiecare dată atenția cu o siluetă de invidiat, iar fanii o complimentează frecvent când vine vorba de aparițiile sale TV. Totuși, vedeta spune că nu ține diete stricte și nu crede în înfometare sau în soluții extreme pentru a se menține în formă.

Prezentatoarea emisiunilor „Asia Express” și „Chefi la cuțite” de la Antena 1 povestește că își organizează alimentația în funcție de sănătate și echilibru, având o singură regulă simplă pe care încearcă să o respecte în mod constant.

Preparatul care nu lipsește niciodată din alimentația Irinei Fodor

Deși este constant lăudată pentru silueta sa, Irina Fodor respinge ideea dietelor dure și restrictive. Vedeta TV spune că preferă să se concentreze pe echilibru și pe aportul de nutrienți necesar organismului, mai ales în contextul programului solicitant de la filmări, în loc să urmeze standarde estetice rigide.

„Nu țin dietă pentru siluetă. Dar pentru sănătatea mea, da”, a explicat cu sinceritate Irina Fodor.

Prezentatoarea a mai mărturisit că totul ține de felul în care își ascultă corpul și își adaptează alimentația în funcție de nevoile pe care le resimte. În perioadele mai solicitante, își ajustează mesele zilnice astfel încât să compenseze eventualele carențe și să își mențină energia la un nivel optim.

Sursa foto: Social media

Într-un interviu acordat recent pentru publicația Click!, vedeta a declarat că supele și ciorbele românești se numără printre preparatele ei preferate și constituie un element de bază în alimentația sa.

„Încerc să mănânc în fiecare zi supă sau ciorbă. Eu ador, pur și simplu, ciorbițele!”, a povestit prezentatoarea de la Antena 1.

Pentru Irina, acest obicei culinar nu ține doar de gust sau de efectul său hidratant, ci reprezintă și o modalitate eficientă de a-și susține metabolismul și de a menține un stil de viață echilibrat.

Cine gătește în familia Fodor

Deși își petrece zilele printre cei mai apreciați bucătari ai țării, la filmările emisiunii „Chefi la cuțite”, Irina Fodor admite, cu umor, că nu stăpânește arta gastronomiei la nivel înalt. Din fericire, în familia sa există un adevărat pasionat al bucătăriei, care compensează din plin la acest capitol.

Soțul ei, Răzvan Fodor, este cel care își asumă cu plăcere rolul de bucătar al familiei, pregătind cu pricepere preparate apreciate de cei dragi.

„Eu fac lucruri de bază, am mai învățat de la Răzvan câteva feluri de mâncare, dar nu sunt vreo expertă la gătit”, a recunoscut vedeta.

CITEȘTE ȘI: Irina Fodor face dezvăluiri incredibile despre parcursul lui Cheloo la emisiunea de la Antena 1: „Și-a arătat altă față la Asia Express”

Irina Fodor a recunoscut tot, de ziua soțului ei: ”Observ că Diana te urmează!”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
NATO, în alertă aproape de România. Avioanele de vânătoare au decolat de urgență
Știri
NATO, în alertă aproape de România. Avioanele de vânătoare au decolat de urgență
Turiștii, surprinși de prețurile de pe plajă. Taxa la WC depășește prețul unei beri
Știri
Turiștii, surprinși de prețurile de pe plajă. Taxa la WC depășește prețul unei beri
80 de ani de la apariția bikiniului. Cum a schimbat LUMEA un costum de baie
Mediafax
80 de ani de la apariția bikiniului. Cum a schimbat LUMEA un costum...
Bătrânii ținuți în „azilele groazei” de la Bihor ar fi fost botezați cu forța. Cum câștiga bani Viorel Pașca pe spinarea „fraților” penticostali
Gandul.ro
Bătrânii ținuți în „azilele groazei” de la Bihor ar fi fost botezați cu...
Imagini unice: Gigi Becali, în șlapi, discută cu preoții cărora le-a dat un Bentley de peste 300.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport.ro
Imagini unice: Gigi Becali, în șlapi, discută cu preoții cărora le-a dat un...
Povestea româncei care a devenit „doulă de moarte”, o meserie tot mai căutată: „Vin în calitate de reprezentant al morții, încercând să aduc lumină”
Adevarul
Povestea româncei care a devenit „doulă de moarte”, o meserie tot mai căutată:...
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate
Digi24
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi...
PUTIN și Trump, convorbire de 90 de minute. Ce au discutat
Mediafax
PUTIN și Trump, convorbire de 90 de minute. Ce au discutat
Parteneri
Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum arată azi actrița Mary Crosby
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum...
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce a însemnat pentru Mario Fresh despărțirea de Alexia Eram. Mărturisirea artistului la aproape doi ani de la separare. „Sunt relaxat și singur”
Click.ro
Ce a însemnat pentru Mario Fresh despărțirea de Alexia Eram. Mărturisirea artistului la aproape doi...
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în contact cu un foc de artificii
Digi 24
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în...
O stație de autobuz în formă de sardină pusă pe frigăruie va costa 1,5 milioane de euro
Promotor.ro
O stație de autobuz în formă de sardină pusă pe frigăruie va costa 1,5 milioane...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Descopera.ro
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Bătrânii ținuți în „azilele groazei” de la Bihor ar fi fost botezați cu forța. Cum câștiga bani Viorel Pașca pe spinarea „fraților” penticostali
Gandul.ro
Bătrânii ținuți în „azilele groazei” de la Bihor ar fi fost botezați cu forța. Cum...
Tags:
ULTIMA ORĂ
NATO, în alertă aproape de România. Avioanele de vânătoare au decolat de urgență
NATO, în alertă aproape de România. Avioanele de vânătoare au decolat de urgență
Turiștii, surprinși de prețurile de pe plajă. Taxa la WC depășește prețul unei beri
Turiștii, surprinși de prețurile de pe plajă. Taxa la WC depășește prețul unei beri
Alexandra Stan, în lacrimi de bucurie la baby shower. Mesajul emoționant publicat după petrecere
Alexandra Stan, în lacrimi de bucurie la baby shower. Mesajul emoționant publicat după petrecere
BANCUL ZILEI | Cât face 2+3? Nevastă VS ChatGPT
BANCUL ZILEI | Cât face 2+3? Nevastă VS ChatGPT
Leo Messi, viral la Cupa Mondială 2026 după ce și-a pupat presupusa amantă în fața camerelor de ...
Leo Messi, viral la Cupa Mondială 2026 după ce și-a pupat presupusa amantă în fața camerelor de filmat
TOP 3: Cele mai „tocilare” vedete din România. Care sunt celebritățile care au luat cele ...
TOP 3: Cele mai „tocilare” vedete din România. Care sunt celebritățile care au luat cele mai mari note la Bacalaureat
Vezi toate știrile