Turiștii, surprinși de prețurile de pe plajă. Taxa la WC depășește prețul unei beri

Sezonul estival aduce din nou în prim-plan una dintre cele mai vechi probleme de pe litoralul românesc: accesul dificil și costisitor la toaletele publice. Deși în fiecare vară stațiunile atrag sute de mii de turiști, infrastructura destinată serviciilor de bază continuă să fie insuficientă, iar lipsa grupurilor sanitare gratuite sau la prețuri accesibile provoacă numeroase nemulțumiri.

În mai multe stațiuni de la malul mării, turiștii au remarcat faptul că utilizarea unei toalete amplasate pe plajă poate costa chiar mai mult decât unele produse comercializate în zonă. Situația a atras atenția în special în Eforie Nord, unde taxa percepută pentru accesul la grupurile sanitare private a fost considerată exagerată în raport cu alte cheltuieli obișnuite din timpul vacanței.

Turiștii, surprinși de prețurile de pe plajă

Diferența dintre costul unor produse de consum și prețul perceput pentru folosirea toaletei a devenit rapid un subiect intens discutat în mediul online. Mulți vizitatori consideră că accesul la astfel de facilități ar trebui să reprezinte un serviciu de bază într-o stațiune turistică și nu o cheltuială suplimentară care îi obligă să scoată din buzunar câțiva lei de fiecare dată când au nevoie de un grup sanitar.

” 4 lei berea, 5 lei toaleta în Eforie Nord. Am trăit s-o văd și pe asta, nu m-am întors în timp în 2010, ci la Eforie Nord este 4 lei o bere și 5 lei s-o scoți afară. Deci, bei cu 4, scoți cu 5. Afacere, nu?”, a transmis un turist.

Problema nu este una nouă. De ani buni, litoralul românesc se confruntă cu un deficit de toalete publice, iar în multe zone turiștii depind exclusiv de grupurile sanitare administrate de operatorii economici care dețin sectoare de plajă sau spații comerciale. În lipsa unor alternative gratuite, vizitatorii nu au de ales decât să achite taxa solicitată sau să se deplaseze până la unitatea de cazare, uneori aflată la o distanță considerabilă.

Situația este resimțită mai ales în zilele aglomerate, când plajele sunt ocupate aproape în totalitate, iar timpul necesar pentru a ajunge la hotel sau pensiune este mult mai mare. Pentru familiile cu copii, persoanele vârstnice sau turiștii care petrec întreaga zi pe plajă, accesul rapid la o toaletă reprezintă o necesitate, nu un serviciu opțional.

Pe lângă costurile considerate ridicate, o altă problemă semnalată în mod repetat este numărul redus al grupurilor sanitare disponibile. În unele sectoare de plajă există foarte puține toalete raportat la numărul mare de persoane prezente zilnic, ceea ce conduce la formarea cozilor și la disconfort pentru turiști.

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