El este bărbatul găsit mort într-o râpă din Munții Făgăraș. Mihai Cenan avea doar 54 de ani

Apar noi informații în cazul tragediei din Munții Făgăraș! Bărbatul în vârstă de 54 de ani care și-a pierdut viața după ce a căzut într-o râpă a fost identificat. Este vorba despre Mihai Cenan, un pasionat de alergarea montană, ce făcea parte și din grupul Mureș Runners.

Tragedia a avut loc în dimineața zilei de duminică, 16 august, pe un traseu din Munții Făgăraș, în zona Vârfului Viștea Mare. Bărbatul, în vârstă de 54 de ani, s-ar fi retras de pe potecă pentru a face loc unui alt turist, moment în care și-ar fi pierdut echilibrul și ar fi căzut în râpă.

„Serviciul Public Județean Salvamont Argeș a intervenit în zona Vf. Viștea Mare pentru recuperarea unui turist care a căzut aproximativ 200 de metri. Din păcate, în urma căderii, victima a decedat. Salvamont Argeș a mobilizat întreg personalul disponibil, inclusiv salvatorii aflați la domiciliu, în zona Stâna lui Burnei, pentru a asigura intervenția terestră, în cazul în care elicopterul SMURD din POA Târgu Mureș nu ar fi putut efectua intervenția. La fața locului a fost troliat personal medical care a constatat decesul”, a transmis Salvamont Argeș.

Pasiunea pentru munte i-a adus sfârșitul

Victima tragediei din Munții Făgăraș este Mihai Cenan, în vârstă de 54 de ani, din Târgu Mureș. Bărbatul făcea parte din comunitatea Mureș Runners și era cunoscut pentru pasiunea sa pentru alergarea montană.

Deși era experimentat, neatenția i-a adus sfârșitul lui Mihai Cenan. Acesta s-ar fi retras de pe potecă pentru a face loc unui alt turist, însă și-a pierdut echilibrul și a căzut în râpă. Din păcate, bărbatul a suferit răni grave, care i-au provocat decesul.

În urma celor întâmplate, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Această procedură este una necesară pentru ca autoritățile să poată verifica în mod oficial toate circumstanțele în care s-a produs decesul și să stabilească dacă există vreo formă de responsabilitate.

„Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză urmează să fie întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş. Totodată, în cauză va fi dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, pentru stabilirea cauzei decesului, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc”, a transmis IPJ Argeş.

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