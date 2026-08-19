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Dani Oțil, reacție ilară după ce a zburat la clasa business: ”Miroase altfel decât la săraci”

De: Elisa Tîrgovățu 19/08/2026 | 19:55
Dani Oțil, ironic în timpul unui zbor cu avionul. „Mirosim același aer, împărțim aceeași mâncare” / Sursa foto: Social media
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Dani Oțil a împărtășit cu urmăritorii săi o situație neașteptată și amuzantă petrecută în timpul unui zbor. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a glumit pe seama locului primit în avion, care se afla chiar la limita zonei rezervate pasagerilor de la Business Class.

Cu umorul care îl caracterizează, prezentatorul a povestit că soția sa a optat pentru locuri situate cât mai aproape de zona Business Class. Chiar dacă biletul său a fost tot la Economy, Dani Oțil a glumit pe tema situației. El a susținut că distanța mică față de clasa premium îi permite să guste, măcar simbolic, din confortul acesteia.

Ce a spus Dani Oțil despre Business Class

Dani Oțil a transformat situația într-un nou prilej de glumă. Vedeta a sugerat, cu ironia sa obișnuită, că apropierea de zona Business Class îi oferă impresia că beneficiază, măcar puțin, de privilegiile pasagerilor de acolo. Chiar dacă locul său este în Economy, prezentatorul a făcut haz de faptul că se află suficient de aproape pentru a împărți, în glumă, „același aer” cu cei de la clasa premium.

Momentul a fost surprins într-un videoclip postat ulterior pe rețelele de socializare. Dani Oțil nu a ratat ocazia de a face din nou haz de diferențele dintre Economy și Business Class. El a lansat o replică plină de umor, în stilul care l-a consacrat.

„Ce bine e la business class! Perdeluță, mâncare, miroase altfel decât la săraci. Știți de unde știu? Pentru că soția mea a luat bilete aproape la business class, deci, practic, mirosim același aer, împărțim aceeași mâncare… Nu suntem chiar la business class, dar, dacă mă întind, simt și eu alt aer. Poate la anu’”, a spus Dani Oțil, în filmarea publicată în mediul online.

Sursa foto: Social media

Prezentatorul TV a fost în vizită la țară

După zile pline și un program solicitant, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au decis să ia o pauză de la agitația cotidiană și să se retragă pentru câteva zile alături de fiul lor, Tiago. Destinația aleasă a fost Botoșani, un loc cu o semnificație aparte pentru Gabriela, care are aici rădăcini și amintiri din copilărie.

Departe de zgomotul și ritmul alert al orașului, familia a profitat de această escapadă. Prin urmare, au petrecut timp de calitate împreună și s-au bucurat de atmosfera liniștită și de frumusețea naturii.

„Ulița unde am avut cea mai frumoasă copilărie, deși pe atunci nu era asfalt”, a precizat Gabriela Prisăcariu într-un story.

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Gabriela Prisăcariu a trecut la treabă! Dani Oțil va avea parte de o surpriză. În familia prezentatorului de la „Neatza” se anunță schimbări mari

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