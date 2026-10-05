Dana Nălbaru s-a tuns singură. Cum arată acum soția lui Dragoș Bucur

Dana Nălbaru s-a tuns singură. Cum arată acum soția lui Dragoș Bucur
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Dana Nălbaru a schimbat coafura odată cu vârsta / Sursa foto: Social media
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Dana Nălbaru a ales să-și petreacă aniversarea de 50 de ani într-un mod neobișnuit. În timpul vacanței pe care o petrece departe de România, fosta membră a trupei Hi-Q a decis să facă o schimbare de look și și-a tuns singură părul.

Dana Nălbaru s-a tuns singură

La 50 de ani, Dana Nălbaru își petrece aniversarea în Italia, unde a ales să rămână pentru o perioadă mai lungă. Artista profită de timpul petrecut în peninsulă pentru a se bucura de o experiență diferită de rutina de zi cu zi. În această perioadă, a făcut și o schimbare spontană de look, hotărând să își tundă singură părul.

În timpul șederii sale în Grado, localitate aflată pe litoralul Mării Adriatice, Dana Nălbaru a decis să facă o schimbare de look chiar cu mâna ei. Artista și-a scurtat singură părul, iar ulterior le-a povestit urmăritorilor din mediul online cum a ajuns să ia această decizie.

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„Luna aceasta împlinesc 50 de ani. Am plecat acum câteva zile într-o vacanță de o lună și, inspirată de «aerul italian», mi-am băgat foarfeca în păr și l-am tuns singură. Sunt în Grado acum și-mi place cum îmi stă părul”, a povestit Dana Nălbaru.

Dana Nălbaru a schimbat lookul odată cu prefixul / Sursa foto: Social media

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, împreună de două decenii

Cei doi au construit, în 20 de ani de relație, o familie departe de agitația și expunerea specifică lumii mondene. Dragoș și Dana își păstrează viața personală departe de lumina reflectoarelor. Mai mult decât atât, actorul a fost la fel de rezervat și când a fost întrebat care este secretul unei relații atât de longevive.

„Evit să vorbesc despre astfel de subiecte, dar ca să ofer totuși un răspuns succint, aș spune că amândoi am dorit de fiecare dată să trecem peste problemele care au apărut în viața noastră și tot amândoi am ales să ne sfătuim în legătură cu orice decizie care impacta familia, fie că ținea de carieră, bani sau subiecte personale”, a declarat Dragoș Bucur pentru revista VIVA.

Cu ani în urmă, Dana Nălbaru a ales să se retragă din industria muzicală și să își concentreze atenția asupra familiei și a propriilor proiecte. Decizia sa a stârnit de-a lungul timpului numeroase reacții, iar Dragoș Bucur a fost întrebat dacă, din punctul său de vedere, soția sa a făcut alegerea potrivită. Actorul nu s-a ferit să ofere un răspuns sincer.

„Vorbeam mai devreme despre decizii personale și ce ne împlinește pe fiecare. Ei bine, aceleași idei se aplică și aici. Pentru Dana, acesta a fost drumul corect, cel firesc, s-a raportat așa cum a simțit la viață și la ce e important în viața ei. Din perspectiva societății de astăzi poate părea curaj să renunți la carieră, dar Dana a fost cât de sus se putea în domeniul muzical, a avut succes, bani și faimă, sincer să fiu, nu știu ce putea dovedi în plus…

A ales echilibrul oferit de familie și credință. Nu vreau să dau în nimeni cu ceea ce spun, dar mă îndoiesc teribil că poți fi împlinit și fericit la 50-60 de ani, dacă ești un om cu succes în carieră și cu milioane în cont, însă atunci când ajungi acasă, patul e gol sau persoana din pat e în fiecare noapte alta, copiii – dacă îi ai – au crescut fără tine, iar tu ai pe pereți doar poze cu tine”, a mai declarat Dragoș Bucur.

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