În urmă cu mai bine de o lună, Denis Alibec și Anca Surdu au devenit părinți pentru prima oară. Fosta gimnastă a dus pe lume o fetiță, însă nașterea a fost una dificilă. Soția fotbalistului a vorbit abia acum despre momentele grele prin care a trecut. Anca Surdu a avut parte de o cezariană de urgență, iar fiica ei s-a confruntat cu mai multe probleme după naștere.

Denis Alibec și soția sa trăiesc acum cea mai frumoasă perioadă din viața lor. După o relație de doi ani, aceștia și-au unit destinele în mod oficial în această vară, devenind soț și soție. Iar în luna octombrie au devenit părinți pentru prima oară. Deși acum problemele s-au rezolvat, iar cei doi părinți se bucură de micuța lor, începutul nu a fost deloc unul ușor.

Anca Surdu, cezariană de urgență

Abia acum, Anca Surdu a dezvăluit calvarul prin care a trecut atunci când fetița ei a venit pe lume. Se pare că din cauza unor probleme medicale, fosta gimnastă a trecut printr-o cezariană de urgență. Mai mult, micuța Aria s-a confruntat și ea cu numeroase probleme.

La naștere, fetița a cântărit puțin peste 2.500 de grame și a avut nevoie de îngrijiri medicale, incubator și oxigen. De asemenea, medicii au suspectat și o infecție, iar Aria a trecut prin numeroase analize și tratamente. Acele momente au fost crunte pentru Anca Surdu și soțul ei, care așteptau cu sufletul la gură ca totul să se rezolve și să își poată lua fetița acasă.

„O problemă medicală, contracții tot mai dese și o cezariană de urgență. În câteva ore, toate planurile mele despre cum avea să arate ziua în care îmi voi ține pentru prima dată fetița în brațe au dispărut. Aria s-a născut cu 2.580 g, iar în loc să o am lângă mine, așa cum visasem, a avut nevoie de îngrijiri medicale, incubator și oxigen. Au urmat suspiciunea unei infecții, analize, antibiotice și zile în care așteptam cu sufletul la gură fiecare veste despre evoluția ei”, a scris Anca Surdu, în mediul online.

Anca Surdu a mai mărturisit că s-a simțit neputincioasă în acele momente și gândurile negre nu îi dădeau pace. Din fericire, acum, toate problemele s-au rezolvat, iar micuța Aria a ajuns acasă și își ține părinții în priză zi și noapte.

„Îmi amintesc cât de ciudat era sentimentul acela. Să fiu mamă, dar să nu-mi pot ține copilul lângă mine. Nu cred că poți fi vreodată pregătit pentru sentimentul de neputință pe care îl ai atunci când copilul tău are nevoie de ajutor, iar tu nu poți face altceva decât să ai încredere, să aștepți și să speri. Din fericire, povestea noastră a avut o evoluție bună. Astăzi, Aria este acasă, crește, ne umple zilele și nopțile și mă învață în fiecare zi ce înseamnă să fiu mamă”, a mai spus Anca Surdu.

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