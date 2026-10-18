Denis Alibec, tată pentru prima oară! Anca Surdu a născut o fetiță: „Un nou capitol deblocat”

Denis Alibec, tată pentru prima oară! Anca Surdu a născut o fetiță: „Un nou capitol deblocat”
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Denis Alibec și Anca Surdu, părinți pentru prima oară /Foto: Instagram
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Bucurie mare în familia lui Denis Alibec. Fotbalistul a devenit tată pentru prima oară. Ieri, 17 octombrie, Anca Surdu a adus pe lume o fetiță. Dubla campioană mondială la gimnastică a făcut publice și primele imagini cu micuța, dezvăluind și numele pe care aceasta îl va purta.

Denis Alibec și soția sa sunt în al nouălea cer. După o relație de doi ani, aceștia și-au unit destinele în mod oficial în această vară, devenind soți și soție. Acum, fac un nou pas important în viața lor și au devenit părinți pentru prima oară. Anca Surdu a născut o fetiță perfect sănătoasă, care a primit nota zece din partea medicilor.

De asemenea, proaspăta mămică a dat veștile cele mari și în mediul online. Aceasta a publicat câteva imagini din spital cu micuța. Mai mult, a dezvăluit și numele pe care aceasta îl va purta. Fetița lui Denis Alibec se numește Aria Maria.

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„Un nou capitol deblocat”, a scris Anca Surdu în dreptul imaginilor cu fetița sa.

Anca Surdu a năăscut o fetiță /Foto: Instagram

Anca Surdu, emoții mari înainte de naștere

Dublă campioană mondială la gimnastică aerobică și medaliată la numeroase competiții internaționale, Anca Surdu trăiește acum cel mai frumos moment din viața sa personală. Înainte de a naște, sportiva a vorbit deschis despre trăirile intense care au marcat perioada sarcinii.

„Am trecut prin atât de multe schimbări și stări în lunile astea. Am simțit de toate: emoție, teamă, fericire, nerăbdare, epuizare, recunoștință… a fost o perioadă care m-a schimbat mai mult decât aș fi crezut vreodată. Mi-am văzut corpul schimbându-se zi după zi, am simțit-o crescând în mine, de la primele mișcări până la piciorușele care acum parcă nu mai au loc”, mărturisea soția fotbalistului.

Cu doar câteva zile înainte să nască, Anca Surdu s-a ocupat de ultimele pregătiri și a mărturisit că are mari emoții. Sportiva a pregătit tot ce era necesar pentru micuța ei, iar acum abia așteaptă să o aducă acasă.

„Parcă ieri aflam că urmează să devin mamă, iar acum pregătesc geanta pentru maternitate și număr zilele până când o vom ține în brațe. Hăinuțe minuscule, primele ei lucruri și toate acele mici detalii care fac așteptarea atât de specială. O geantă plină de lucruri mici, dar mai ales de emoții imense. În curând, vom pleca de acasă doi și ne vom întoarce trei”, a mai spus Anca Surdu.

 

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Foto: Instagram

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