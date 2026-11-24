Loredana Chivu a vorbit deschis despre relația sa cu notorietatea și despre felul în care privește acum expunerea publică. Vedeta recunoaște că au existat schimbări importante în modul în care se raportează la viața în lumina reflectoarelor, însă spune că rămâne recunoscătoare pentru oportunitățile care i-au fost oferite de-a lungul carierei.

După ani petrecuți în atenția publicului, Loredana Chivu mărturisește că nu mai privește celebritatea cu aceiași ochi ca la început. Fosta asistentă TV spune că anumite aspecte ale vieții publice au ajuns să o deranjeze, în special informațiile pe care le consideră neadevărate și care apar despre ea în spațiul public.

Nu mai rezonează cu expunerea excesivă

Loredana Chivu a explicat că, deși notorietatea i-a adus numeroase beneficii și i-a oferit posibilitatea de a-și construi o carieră, în prezent nu se mai simte confortabil cu nivelul de expunere pe care îl presupune statutul de persoană publică.

Vedeta a mărturisit că percepția sa despre faimă s-a schimbat în timp și că acum privește diferit multe dintre lucrurile pe care le accepta în trecut.

„Nu îmi place neapărat femeia care sunt acum. Nu îmi mai place expunerea asta publică, dar este necesară, pentru că din asta am trăit atâția ani și eu din asta mi-am câștigat banii”, a declarat Loredana Chivu în cadrul unui podcast.

Deranjată de informațiile apărute despre ea

Fosta concurentă de la Asia Express a vorbit și despre experiențele mai puțin plăcute pe care le-a avut ca persoană publică. Aceasta spune că nu îi este ușor să citească informații despre propria persoană pe care le consideră neadevărate.

Cu toate acestea, Loredana Chivu recunoaște că popularitatea vine atât cu avantaje, cât și cu situații dificile, pe care a trebuit să le gestioneze de-a lungul timpului.

Recunoscătoare pentru oportunitățile primite

În ciuda nemulțumirilor pe care le are în prezent în legătură cu expunerea publică, vedeta spune că nu uită de unde a plecat și consideră că șansa de a deveni cunoscută i-a schimbat radical parcursul profesional și personal.

Loredana Chivu a rememorat începuturile sale și a subliniat că oportunitățile apărute în viața sa au reprezentat un moment important, pe care îl privește cu recunoștință.

„Sunt recunoscătoare că am avut șansa asta, că eu până la urmă am fost un copil de la țară, ca să zic așa, și Dumnezeu mi-a oferit o șansă. Eu consider că am profitat de ea cum am știut eu mai bine și mi-am asumat și părțile rele”, a mai spus Loredana Chivu.

Deși spune că astăzi nu mai este la fel de atrasă de atenția publică precum în primii ani de carieră, vedeta consideră că experiențele trăite au contribuit la formarea sa și și-a asumat atât beneficiile, cât și dificultățile care au venit odată cu notorietatea.

CITEŞTE ŞI: Cât a plătit Loredana Chivu pentru bagaj la întoarcerea din Asia Express: ”Am avut 3 zboruri și la toate s-a depășit”

Loredana Chivu, primul mesaj după ce ”preferatul ei”, Alex Gîlcă, a pierdut finala Asia Express. Ce spune despre Torje și Alexuc