Elena Cârstea a trecut recent prin momente grele. Proaspăt întoarsă în România, aceasta s-a confruntat cu câteva probleme de sănătate grave și a ajuns la Spitalul de Urgență Floreasca din București. După 48 de ore petrecute la Terapie Intensivă, Elena Cârstea se simte acum mai bine și a transmis un mesaj pentru toți cei care și-au făcut griji pentru ea. Mai mult, artista a venit cu o rugăminte specială.

După ce a petrecut două zile la Terapie Intensivă, Elena Cârstea se simte acum mai bine, însă rămâne în continuare sub supraveghere medicală și continuă tratamentul. Acum, artista a făcut primele declarații despre starea ei. Aceasta a sunat-o pe Mara Bănică printr-un apel video și le-a transmis un mesaj special celor care s-au îngrijorat pentru ea.

„Acesta este mesajul Elenei Cârstea către cei care o iubesc. Mi-a tremurat mâna pe telefon dimineață când am văzut apel video de la ea. A trecut pe lângă moarte și știe asta. A stat la terapie intensivă 48 de ore. Simte dragostea tuturor și vrea să vă roage ceva pe toți cei care puteți face asta. Nu-i un lucru mare, nu presupune un efort imens, ci doar un pic de bunătate, îndreptată către Spitalul de Urgență Floreasca din București. PS: Finalul e tipic Elena, semn că e bine!”, este mesajul transmis de Mara Bănică.

Elena Cârstea, primele declarații de pe patul de spital

Mesajul transmis de Mara Bănică a fost însoțit și de un clip cu Elena Cârstea de pe patul de spital. Artista a făcut primele declarații despre starea ei și spune că, deși a fost la un pas de tragedie, acum se simte puțin mai bine. De asemenea, aceasta le-a mulțumit tuturor celor care s-au rugat pentru ea.

„Bună ziua, dragii mei! Vreau să vă urez sărbători fericite, în primul rând, și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea și dragostea arătată și grija. Incredibil! Spitalul de Urgență a fost și este excepțional. Mare drag îmi este de ei, au avut mare grijă de mine. Mă simt mai bine puțin, o să mai dureze. (…) Eu peste noapte m-am îmbolnăvit și era să dau colțul. Încă mai sunt în zonă să vă mai stric nervii puțin. Vă mulțumesc din suflet tuturor! Vă iubesc de nu mai pot! Mă bucur tare mult că măcar mi s-a întâmplat aici, acasă”, a transmis Elena Cârstea.

Mai mult, Elena Cârstea a venit și cu o rugăminte pentru fanii săi. Aceasta i-a rugat pe cei care o îndrăgesc să dea o mână de ajutor Spitalului Floreasca, unde a fost internată. Cântăreața i-a îndemnat pe cei care au posibilitatea să aducă daruri simbolice pentru medici, asistente și pacienții internați.

„O să vă rog să facem o campanie pentru spital. Un cozonac pentru Spitalul de Urgență. Jucării, dacă puteți dona. Veniți la poarta spitalului și lăsați un cozonac pentru personal și pentru bolnavi, pentru că este greu. Știm cu toții că este greu”, a mai spus Elena Cârstea.

Reamintim că Elena Cârstea a revenit recent în România, din Statele Unite, și încă de pe aeroport a început să se simtă rău, având dificultăți de respirație. Deși inițial a refuzat internarea, starea ei de sănătate s-a agravat, iar pe 17 noiembrie a ajuns la Spitalul de Urgență Floreasca din București. Medicii au diagnosticat-o cu o infecție pulmonară apărută în urma unei gripe.

CITEȘTE ȘI:

Elena Cârstea, internată la Spitalul Floreasca! A fost chemată Salvarea: ”Una dintre fiice va veni în România”

Elena Cârstea are probleme de sănătate? Artista este nevoită să renunțe la afacerea ei profitabilă

Foto: Facebook