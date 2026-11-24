O veste tristă a îndoliat lumea artistică. Soprana Maria Teodora Cernat a murit subit, la doar 33 de ani. Plecarea prematură a artistei a lăsat în urmă multă tristețe și a stârnit numeroase reacții din partea celor care au cunoscut-o, au colaborat cu ea sau i-au urmărit activitatea artistică.

Colegii și apropiații sopranei Maria Teodora Cernat au transmis mesaje de condoleanțe după aflarea veștii triste. Mulți dintre cei care au cunoscut-o sau au ascultat-o pe scenă și-au exprimat regretul pentru pierderea artistei.

Maria Teodora Cernat s-a stins din viață la 33 de ani

Anunțul dispariției sopranei a fost făcut luni dimineață de comunitatea Parohiei „Sfântul Mina”, al cărei cor era completat de vocea tinerei artiste. Reprezentanții bisericii au dezvăluit un detaliu emoționant. Maria Teodora Cernat fusese prezentă la slujba de duminică, cu doar o zi înainte de moartea sa. Atunci, cei prezenți au avut ocazia să îi asculte glasul pentru ultima dată.

Moartea sa a lăsat multă tristețe în rândul membrilor comunității, care și-au exprimat regretul pentru pierderea suferită. Cei care au împărțit cu ea momente în cadrul corului bisericesc au transmis un mesaj de rămas-bun, în care au vorbit despre vocea sopranei și timpul petrecut împreună.

„Dumnezeu să te odihnească, Maria Teodora Cernat… Vom duce dorul glasului tău la Sfânta Liturghie. Ieri a fost ultima dată când ți-am ascultat glasul la Sfânta Liturghie. Ne vom ruga pentru sufletul tău, ca el să-și afle odihnă și vom păstra și vom prețui fiecare secundă pe care tu ți-ai petrecut-o în Biserica noastră, în Corul Bisericii noastre”, au transmis reprezentanții parohiei.

Colegii Mariei Teodora Cernat de la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” au transmis un mesaj în semn de omagiu

Dispariția Mariei Teodora Cernat a fost primită cu multă durere și de cei alături de care a lucrat pe scenă, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Colegii sopranei au publicat un mesaj, în care au vorbit despre pierderea unei artiste talentate, dar și a unei persoane care a lăsat o amprentă puternică asupra celor din jur.

Reprezentanții instituției au amintit că tânăra avea numai 33 de ani și că plecarea sa mult prea devreme este greu de acceptat pentru toți cei care au cunoscut-o. Mesajul lor a evidențiat cât de nedreaptă este pierderea unei vieți atât de tinere.

„Avea doar 33 de ani, o vârstă a împlinirilor depline, un zbor frânt nedrept de devreme, care ne lasă pe toți consternați și infinit mai săraci”, au scris reprezentanții instituției.

Maria Teodora Cernat a activat ca mezzosoprană, iar contribuția sa artistică va rămâne parte din amintirile celor care au împărțit scena și experiențele profesionale cu ea. Pentru foștii săi colegi, pierderea nu înseamnă doar dispariția unei voci valoroase, ci și absența unei persoane care a devenit parte importantă a colectivului.

„Pentru familia Teatrului Național de Operă și Balet «Oleg Danovski», Maria rămâne o lumină de neînlocuit”, au mai transmis colegii săi.

Maria Teodora Cernat s-a confruntat cu probleme medicale în urmă cu cinci ani

Până în acest moment, nu au fost oferite informații oficiale despre cauza decesului Mariei Teodora Cernat. În trecut însă, soprana a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere medical. În septembrie 2021, artista a ajuns pe masa de operație. Ulterior, ea a avut nevoie de transfuzii de sânge pentru a-și putea reveni.

Situația era una delicată, iar apropiații au încercat atunci să găsească sprijin pentru tânăra artistă. Iulian Bratu, colegul său de breaslă, a lansat un apel public prin care le cerea oamenilor să doneze sânge. Acesta a precizat că Maria se afla internată la Terapie Intensivă și că starea sa era în continuare critică.

Mesajul transmis de artistul liric în septembrie 2021 arăta că soprana trecuse cu bine de intervenția chirurgicală. Totuși, pericolul nu fusese depășit, iar nevoia de sânge rămânea urgentă.

„Maria a ieșit din operație, este în continuare în stare critică și va avea nevoie de sânge. Este cât de cât stabilă, dar nu a trecut de pragul critic. Rog pe toată lumea care poate și dorește să se mobilizeze și să doneze luni la prima oră la CRTS de la Spitalul Județean Constanța, cu mențiunea că este pentru Cernat Maria Teodora, care se află la ATI!”, scria în septembrie 2021 artistul liric Iulian Bratu.

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