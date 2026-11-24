Intrarea Soarelui în Săgetător aduce optimism și speranță, în timp ce Luna Plină în Gemeni, din 24 noiembrie 2026, poate declanșa o serie de surprize ale căror efecte se vor resimți timp de aproximativ o lună. Astrologic, această perioadă vine cu schimbări importante pentru anumite zodii, în special în ceea ce privește banii, tranzacțiile și oportunitățile profesionale.

Contractele, vânzările, documentele și ofertele de muncă se numără printre principalele aspecte vizate de această configurație astrală. Doi nativi ai zodiacului pot avea parte de evenimente neașteptate, iar unele situații care păreau blocate de mult timp s-ar putea rezolva într-un mod surprinzător. Cristina Demetrescu a explicat care sunt zodiile avantajate și ce oportunități pot apărea în următoarea perioadă.

Scorpion – Oferte neașteptate pentru proprietățile scoase la vânzare

Scorpionii se numără printre nativii care pot avea parte de una dintre cele mai mari surprize financiare ale perioadei. Proprietățile pentru care nu reușeau să găsească până acum cumpărători pot deveni brusc atractive. O vânzare care părea aproape imposibilă se poate concretiza.

Mai mult, există posibilitatea ca unii nativi să primească chiar două oferte simultan. Situațiile imobiliare care au stagnat mult timp au șansa să se deblocheze, iar oportunitățile pot apărea și în cazul altor bunuri pe care Scorpionii își doresc să le vândă.

„La Scorpion, dacă până acum nu a putut să vândă o proprietate, o mașină, pot veni două oferte. Dacă este vorba despre o mașină sau poate chiar despre un aparat din casă care nu funcționează bine, să nu amâne. Eu știu că Uranus mai vine și cu ceva explozii”, a spus Cristina Demetrescu.

Astfel, Scorpionii sunt sfătuiți să fie atenți la lucrurile pe care le-au amânat și să nu ignore oportunitățile care apar pe neașteptate. Unele probleme aparent fără rezolvare ar putea găsi o soluție într-un interval scurt.

Gemeni – Succes în vânzări și proiecte profesionale

Nativii Gemeni sunt considerați de Cristina Demetrescu adevărații protagoniști ai acestei perioade, mai ales datorită influenței Lunii Pline care se formează chiar în semnul lor, pe 24 noiembrie. Ei pot avea succes în domenii precum vânzările, scrisul și activitățile creative. Originalitatea și capacitatea de comunicare pot deveni avantaje importante în plan profesional și financiar.

Ideile neobișnuite pe care le propun pot atrage atenția angajatorilor sau a comunităților din care fac parte. Gemenii sunt încurajați să iasă în evidență, să își valorifice talentul și să nu se limiteze la oportunitățile obișnuite.

Astrologul a explicat că acești nativi au capacitatea de a-i surprinde pe cei din jur și că talentul lor de a comunica și de a aduce oamenii împreună poate fi valorificat la o scară mult mai mare.

„Geamănul este omul Lunii. Este omul surprizelor. Geamănul poate face surprize sau i se pot face surprize. Este omul echipei, vine cu un aport extraordinar în anumite companii. Este genul de om care, dacă se întâlnește cu prietenii la colțul blocului și îi face să râdă, scena trebuie să fie mult mai largă. Adică, mai bine urcă-te pe o scenă și fă stand-up comedy, fă acolo spectacol, nu în spatele blocului”, a explicat Cristina Demetrescu.

Pentru Gemeni, mesajul acestei perioade este legat de curajul de a-și arăta adevăratele calități. O idee care până acum părea prea îndrăzneață poate deveni o oportunitate profesională. Talentul de a comunica, de a scrie sau de a distra publicul poate aduce beneficii importante.

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