Românii cu venituri mici ar putea beneficia și în 2027 de ajutorul lunar de 50 de lei pentru plata facturilor la energia electrică. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat că autoritățile iau în calcul atât prelungirea actualei scheme de sprijin, cât și modificarea condițiilor de acordare a ajutorului.

Actualul mecanism de sprijin destinat consumatorilor vulnerabili expiră pe 31 decembrie 2026. În acest context, Ministerul Energiei a transmis Ministerului Muncii o serie de propuneri privind acordarea ajutoarelor începând de anul viitor.

Într-o primă etapă, autoritățile ar urma să mențină actualul sistem de tichete, însă plafoanele de venit în funcție de care este acordat sprijinul financiar ar putea fi majorate în raport cu rata inflației.

„Considerăm că 50 de lei este o valoare care, până când venim cu o nouă schemă, ar putea să satisfacă nevoile multor consumatori”, a declarat ministrul Energiei, potrivit Digi24.

Noi criterii pentru acordarea ajutorului la plata facturilor

Ministerul Energiei propune ca, în primele nouă luni ale anului 2027, să fie instituit un nou mecanism de sprijin pentru consumatorii vulnerabili.

Astfel, valoarea ajutorului ar urma să fie stabilită nu doar în funcție de veniturile beneficiarilor, ci și de ponderea cheltuielilor cu energia în bugetul familiei, de dimensiunea și eficiența energetică a locuinței, de eventualele probleme de sănătate și de accesul la energie.

Ministerul Energiei propune, de asemenea, înființarea unui registru al consumatorilor vulnerabili. Condițiile exacte de eligibilitate și valoarea ajutoarelor urmează să fie stabilite la nivelul Ministerului Muncii.

Dumitru Chisăliță a mai precizat că obiectivul autorităților este reducerea cu 50% a sărăciei energetice în următorii zece ani.

„Propunerea noastră a fost să continuăm, pe termen scurt, schema existentă, cu mărirea nivelului de venit sau a ecartului de venit de la care să se aplice și, respectiv, cu introducerea noii scheme, astfel încât, începând cu iarna următoare, să fie identificați acei consumatori vulnerabili care merită și să se vină cu sumele concrete și necesare pentru ei”, a spus ministrul.

Cine beneficiază în prezent de ajutorul de 50 de lei pentru energie

În prezent, de sprijinul financiar lunar de 50 de lei pentru achitarea facturilor la energia electrică beneficiază persoanele singure care au un venit net lunar de cel mult 1.940 de lei, precum și familiile în cazul cărora venitul net lunar pe membru de familie nu depășește 1.784 de lei.

În februarie 2026, în platforma electronică EPIDS erau înregistrate peste un milion de cereri pentru acordarea tichetelor de energie. Dintre acestea, 724.847 îndeplineau criteriile de eligibilitate.

Prelungirea actualei scheme de sprijin și modificarea condițiilor de acordare a ajutorului pentru consumatorii vulnerabili sunt, deocamdată, la stadiul de propunere.

CITEȘTE ȘI:

Vouchere pentru plata energiei electrice și gazelor. Guvernul pregătește un nou sprijin pentru români

Primele vești bune pentru români! Facturile la energie electrică ar putea începe să scadă