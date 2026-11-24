Regizorul David Esrig, una dintre personalitățile marcante ale teatrului românesc și european, a murit la vârsta de 91 de ani.

Vestea dispariției sale a fost anunțată de reprezentanții Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, instituție al cărei director artistic a fost la începutul anilor ’70.

Cine a fost David Esrig

Născut pe 23 septembrie 1935, la Haifa, David Esrig și-a petrecut copilăria și anii de formare la București. A studiat regia la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, unde le-a avut printre mentori pe Lucia Sturdza Bulandra și Dina Cocea.

În 1965, regizorul român a fost recompensat la Paris cu Premiul Criticii Franceze pentru cea mai bună producție, pentru spectacolul „Troilus și Cresida” de William Shakespeare, în distribuția căruia s-au regăsit nume importante ale teatrului românesc, precum Marin Moraru, Gheorghe Dinică și Toma Caragiu.

David Esrig a colaborat cu Marin Moraru și Gheorghe Dinică și la spectacolele „Nepotul lui Rameau” și „Așteptându-l pe Godot”.

David Esrig a părăsit România în perioada regimului comunist

Între 1971 și 1973, David Esrig a ocupat funcția de director artistic al Teatrului Național București. În această perioadă, a semnat spectacolul „Trei frați gemeni venețieni”, premiat la Festivalul Internațional de Teatru de la Belgrad.

Unul dintre proiectele sale de anvergură, la care a lucrat timp de doi ani, a fost montarea piesei „Furtuna” de William Shakespeare. Spectacolul nu a mai ajuns însă în fața publicului, fiind interzis în 1973 de autoritățile comuniste.

Potrivit reprezentanților Teatrului Național București, acest episod a reprezentat unul dintre motivele care au stat la baza deciziei regizorului de a părăsi România.

David Esrig și-a continuat cariera în Germania, unde s-a dedicat atât activității teatrale, cât și formării unor noi generații de artiști, punând bazele Academiei Athanor.

De-a lungul carierei, regizorul a primit numeroase premii și distincții, printre care Premiul Național al Culturii Române, în 2003, și Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, în 2021.

Mesajul transmis de Teatrul Național București

Reprezentanții instituției de cultură au transmis un mesaj de condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut pe marele regizor.

„Prin dispariția sa, teatrul românesc pierde nu numai un creator de anvergură, ci și un spirit liber și un artist pentru care teatrul a însemnat permanent cercetare, rigoare și depășirea limitelor expresiei scenice. Teatrul Național București păstrează vie memoria artistului care a făcut parte din istoria sa. Sincere condoleanțe familiei, colaboratorilor și tuturor celor care l-au cunoscut și admirat. Dumnezeu să-l odihnească!”, au transmis reprezentanții Teatrului Național București, pe Facebook.

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