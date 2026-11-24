Irina Șandor, soția românului care i-a închiriat lui Dudu Georgescu apartamentul din Canada în care acesta a fost găsit fără viață, a făcut noi dezvăluiri despre circumstanțele morții fostului fotbalist. Locuința în care dublul câștigător al Ghetei de Aur și-a petrecut ultimii ani din viață se află în continuare sub supravegherea poliției.

Moartea lui Dudu Georgescu, la vârsta de 76 de ani, rămâne învăluită în mister. Fostul mare atacant al lui Dinamo a fost găsit fără viață în apartamentul său din cartierul Thorncliffe Park din Toronto, unde locuia împreună cu soția sa, Marina.

Irina Șandor a povestit că soția fostului fotbalist ar fi apelat la ajutorul unui român din apropiere, după ce Dudu Georgescu ar fi căzut din pat, iar bărbatul i-ar fi recomandat să cheme ambulanța.

„Din ce am înțeles, povestea a început după ce el a căzut din pat. E un vecin pe care Marina l-a solicitat să vină în momentul în care Dudu a căzut. A căzut din pat, Marina a dat telefon unui român mai apropiat de Dudu, i-a spus să vină să-l ajute, că nu poate să-l ridice. Persoana aceea ne-a comunicat că a văzut ceva suspicios la el și a rugat-o pe Marina să dea telefon la ambulanță. Situația a fost mai critică, dar nu știm tot în detaliu. Am înțeles că Marina a sunat la ambulanță, ambulanța a venit, a constatat ce a constatat și s-a considerat că e nevoie de sosirea altei ambulanțe. Am înțeles că au venit deja prea târziu, fiind deja mort”, a declarat femeia, citată de ProSport.

Potrivit acesteia, fostul fotbalist nu a mai putut fi salvat, iar soția sa ar fi fost audiată de polițiști și ulterior eliberată.

Irina Șandor spune că Dudu Georgescu se izolase destul de mult în ultimii ani

Femeia mai spune că fostul fotbalist se izolase destul de mult în ultimii ani.

„Situația este foarte critică. Poliția investighează și a anunțat că este vorba de crimă sau de sinucidere. Apartamentul unde el a locuit cu soția este sub supravegherea poliției. Nu știu unde a dispărut Marina. Nu știu dacă divorțaseră, a fost o familie care nu avea prieteni foarte mulți. Dudu era foarte tulburat din cauza stresului și a situației sale financiare. A suferit, de-a lungul anilor, din cauza întâmplărilor, din cauza job-urilor pe care le-a avut aici. Românii de aici au încercat să-l ajute, dar el s-a distanțat de toată lumea”, a povestit aceasta.

În ce condiții locuia Dudu Georgescu în Canada

Familia Șandor i-a ajutat pe Dudu Georgescu și pe soția acestuia să își găsească o locuință încă din anul 2000, când cei doi au emigrat în Canada.

Românii se ocupau la vremea respectivă de administrarea unor imobile și le-au oferit celor doi posibilitatea de a locui cu o chirie redusă, întrucât nu aveau încă locuri de muncă.

Fiul acesteia, Cătălin Șandor, a povestit, în exclusivitate pentru ProSport, că locuința aleasă pentru familia fostului fotbalist se afla într-un bloc liniștit și avea vedere spre pădure.

Deși imobilul a trecut între timp sub o altă administrare, chiria plătită de familia Georgescu a rămas la nivelul stabilit inițial.

„El trăia în clădirea respectivă, pe care noi am administrat-o. Întotdeauna, pe cine am putut să ajutăm să meargă mai departe, să cumpere o proprietate sau să investească în imobiliare, am rămas apropiați cu oamenii pe care i-am adus în acea clădire. De vreo 10-12 ani nu mai suntem asociați (n.r. – implicați direct) cu clădirea în care locuia, dar cunoaștem foarte mulți oameni din clădire. Din păcate, Georgescu a fost nimic pentru comunitatea canadiană. Dacă o să apară o știre, o să apară o știre banală. Ce știm acum este că apartamentul rămâne în continuare sub sechestru, cu ofițerul de poliție la ușă, până când se află detalii concrete. Sunt câteva zvonuri. Deocamdată se investighează. Este un necaz destul de neclar. Încercăm să descoperim ce s-a întâmplat. Soția ar fi făcut o declarație că s-a dus să ducă gunoiul și că atunci s-a întâmplat nenorocirea asta”, a explicat Cătălin Șandor.

Dudu Georgescu a fost unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului românesc, câștigând de două ori Gheata de Aur a Europei, în 1975 și 1977. Cu 252 de goluri înscrise în 371 de partide, acesta deține și în prezent recordul de goluri marcate în prima ligă a României. În tricoul echipei Dinamo București a cucerit patru titluri de campion și o Cupă a României, iar pentru echipa națională a înscris 21 de goluri în 40 de meciuri.

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