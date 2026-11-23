Moartea legendarului Dudu Georgescu rămâne învăluită în mister, iar de la o oră la alta apar detalii care conturează tot mai mult ideea unui atac! Trupul neînsuflețit al fostului fotbalist a fost descoperit în locuința sa din Canada, unde locuia cu soția, însă circumstanțele ridică multe semne de întrebare. CANCAN.RO a contactat Poliția din Toronto, iar răspunsul autorităților scoate la iveală un detaliu care schimbă categoric perspectiva acestei tragedii.

Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 16 noiembrie, atunci când polițiștii canadieni au fost chemați să intervină la o adresă aflată în cartierul Thorncliffe Park, unde locuia fosta mare glorie de Dinamo, Dudu Georgescu, împreună cu soția sa.

Însăși acest apel de urgență i-a făcut pe anchetatori să fie sceptici cu privire la condițiile în care Dudu Georgescu a murit.

Am tras concluzia asta chiar pe baza unui răspuns oficial pe care Poliția din Toronto l-a trimis către CANCAN.RO, ca urmare a unei solicitări oficiale.

Unul dintre ofițeri ne-a confirmat că intervenția a fost înregistrată sub indicativul ”Unknown Trouble”. Semnificația acestuia, în documente oficiale, ascunde de fapt un detaliu tulburător!

Mai precis, un raport oficial al Auditorului General din Toronto, referitor la modul în care Poliția gestionează apeluri de urgență, este explicată și semnificația acestui indicativ ”Unknown Trouble”.

O posibilă altercație înaintea tragediei

Documentul spune că acest cod este utilizat atunci când operatorul care preia apelul aude țipete sau zgomote de altercații, dar nu poate stabili natura urgenței.

Practic, în cazul morții fostului fotbalist, această informație pune cazul într-o lumina nouă! Corelat cu declarațiile făcute de apropiații familiei, care susțin că acesta a fost găsit înjunghiat, pare că ancheta se complică serios.

CANCAN.RO a cerut detalii despre circumstanțe și despre posibilitatea unui atac criminal, iar Poliția din Toronto a răspuns că se așteaptă rezultatul autopsiei.

„Vă pot confirma că luni, 16 noiembrie 2026, în jurul orei 10:24, am intervenit la o adresă din zona Thorncliffe Park, în urma unui apel transmis prin dispecerat, clasificat drept «Unknown Trouble» (incident de natură necunoscută), iar la fața locului a fost găsită o persoană decedată.

În acest moment, nu pot confirma identitatea acestei persoane, din motive de confidențialitate. A fost efectuată o autopsie pentru stabilirea cauzei morții. Dacă acest caz va deveni obiectul unei anchete penale, vom comunica informații suplimentare”, au transmis oficialii canadieni pentru CANCAN.RO.

Și apropiații familiei continua să facă declarații care complică și mai mult povestea. Se pare că soția lui Dudu Georgescu, Mariana, ar fi fost reținută timp de trei zile, după care a fost eliberată.

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Legendarul atacant Dudu Georgescu a murit. Fostul fotbalist a fost găsit fără suflare în locuința din Canada