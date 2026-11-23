Un pompier în vârstă de 44 de ani se zbate între viață și moarte după ce a fost rănit grav în zona capului, în timpul unei sesiuni de trageri. Incidentul a avut loc la un poligon din localitatea Orşova-Pădure. După ce a fost lovit de o bucată de cartuș în cap, pompierul a fost transportat la spital și operat de urgență. Starea lui este una critică.

Întregul incident a avut loc vineri, 20 noiembrie, într-un poligon de tragere din localitatea Orșova-Pădure, în apropiere de Reghin, județul Mureș. Pompierul se afla în timpul liber şi venise la poligon împreună cu mai mulţi prieteni, pentru o sesiune privată de trageri.

Pompier, împușcat în cap în timpul unor trageri

Pompierul în vârstă de 44 de ani a mers la poligon alături de mai mulți prieteni și a participat la o sesiune privată de trageri. Potrivit informațiilor din anchetă, în timpul executării focurilor de armă, un proiectil a ricoşat şi l-a lovit pe bărbat în zona capului. Alarma a fost dată imediat după incident.

În urma celor întâmplate, pompierul a fost rănit și a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Mureş şi transportat la spital. Rănile suferite fiind foarte grave, medicii au decis să îl opereze de urgență. În prezent, starea pompierului este critică, iar acesta este internat în secția de Terapie Intensivă, sub stricta supraveghere a cadrelor medicale.

În urma celor întâmplate, autoritățile au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a ricoșat bucata de cartuș și dacă au fost respectate toate normele de siguranță.

Cercetările sunt efectuate de poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin. Poligonul a fost închis până la clarificarea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

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