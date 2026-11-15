Bărbatul care i-a cerut milionarului Raul Doicescu 600.000 € ca să nu-i împuște fiul și-a aflat sentința! Ce pedeapsă a primit

Cel care l-a șantajat pe reputatul antreprenor Raul Doicescu și-a primit sentința. Bărbatul care l-a amenințat pe milionar că îi omoară fiul dacă nu îi plătește 600.000 de euro a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare, cu suspendare, pentru săvârșirea infracțiunilor de șantaj și influențarea declarațiilor.

Raul Doicescu este unul dintre cei mai puternici și respectați antreprenori români din industria construcțiilor. Milionarul este fondatorul imperiului Bog’Art, iar statutul său i-a adus în urmă cu doar câteva luni și o problemă care a ajuns și în fața autorităților. Milionarul a fost amenințat și șantajat. Deși amenințările primite erau grave, afaceristul nu a cedat presiunii și a lăsat oamenii legii să își facă treaba.

Cel care l-a șantajat pe milionar a fost condamnat

Recent, CANCAN.RO a dezvăluit în exclusivitate drama din familia milionarului Raul Doicescu. Antreprenorul a primit mai multe mesaje de amenințare. Cel care a pus la cale întreg planul i-a transmis lui Raul Doicescu un mesaj în care îi solicita suma de 600.000 de euro, amenințându-l că îi va răpi și împușca fiul dacă banii nu vor fi plătiți.

De asemenea, mesajul conținea și avertismente extrem de grave privind familia omului de afaceri, suspectul susținând că le-ar fi urmărit traseele și că știe obiceiurile acestora de aproximativ doi ani. Mai mult, bărbatul i-a transmis milionarului și că dacă va îndrăzni să meargă la poliție, nu va mai ține cont de nimic și va trece direct la fapte.

După ce Raul Doicescu s-a asigurat că fiul său este în siguranță, fiind trimis imediat în străinătate, sub protecția unor bodyguarzi, l-a denunțat pe cel care îl amenința. Ei bine, potrivit informațiilor publicate de G4Media, individul a fost reținut în data de 2 august, iar în urmă cu o lună și-a primit sentința.

Mai exact, acesta a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare, cu suspendare, pentru săvârșirea infracțiunilor de șantaj și influențarea declarațiilor. Mai mult, acestuia i s-a interzis dreptul de a comunica și de a se apropia la o distanță mai mică de 200 de metri de Raul Doicescu și de fiul acestuia, Bogdan Alexandru.

Inculpatul nu are voie să se apropie nici de locuința milionarului și nici de sediul Bog’Art pe o durată de 5 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii instanței. De asemenea, pe parcursul termenului de supraveghere de patru ani, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile. Bărbatul a fost pus în libertate în ziua sentinței, 2 octombrie, după ce a stat în arest preventiv trei luni.

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