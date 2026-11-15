Cine este Gheorghe Dumitru Neag, patronul localului unde a avut loc petrecerea de nuntă a fiicei lui Ilie Bolojan

Ieri, 14 noiembrie, a fost o zi importantă în familia lui Ilie Bolojan. Fiica cea mare a liderului liberal, Lucia Maria, s-a căsătorit cu Daniel Bota, fost fotbalist la FC Bihor. Cei doi au făcut cununia civilă și religioasă, iar mai apoi a urmat marea petrecere, care s-a ținut la „Palazzo Grand Hall”, o sală de evenimente inaugurată în luna mai a acestui an. Ei bine, patronul sălii este un nume cunoscut în Oradea, fiind câștigătorul unui lung șir de contracte cu Primăria.

Lucia Maria și Daniel Bota au făcut pasul cel mare, unindu-și ieri destinele în mod oficial. Cununia civilă a avut loc la Primăria Oradea, iar ceremonia religioasă s-a desfășurat la Biserica cu Lună, una dintre clădirile emblematice ale orașului. Ulterior, petrecerea a fost programată la Palazzo Grand Hall, o locație pentru evenimentele private.

Patronul „Palazzo”, contracte pe bandă rulantă cu Primăria Oradea

Potrivit informațiilor publicate de Gândul, Gheorghe Dumitru Neag, proprietarul sălii de bal unde a avut loc petrecerea nunții fiicei fostului premier Ilie Bolojan, este câștigătorul unui lung șir de contracte cu Primăria Oradea. De-a lungul timpului, firmele administrate de acesta au acaparat mai multe domenii și au fost alese pentru reconstruirea parcurilor din Oradea, pentru construcția de alei pietonale sau chiar pentru asigurarea seviciilor de catering la evenimente publice.

Gheorghe Dumitru Neag pare să fie omul bun la toate, iar prin firmele sale a obținut cel puțin 85 de milioane de lei din contracte publice cu autoritățile locale din Oradea și Bihor. Ilie Bolojan și patronul „Palazzo” au o istorie lungă împreună, cel din urmă fiind subordonatul direct al fostului premier, în perioada în care acesta era șeful Consiliului Județean Bihor, iar actualul om de afaceri era consilier județean.

Gheorghe Dumitru Neag este acum om de afaceri și este proprietarul mai multor firme care au sediul social la adresa unde se află sala de evenimente care a găzduit nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Ei bine, una dintre firmele de construcții deținute de acesta, în colaborare cu alte firme, a beneficiat doar în 2026 de contracte în valoare de peste 200 de milioane de lei câștigate prin licitații publice organizate de municipalitatea din Oradea.

Patronul „Palazzo” este câștigătorul unui lung șir de contracte cu Primăria Oradea. Datele din sistemul electronic de achiziții publice arată că omul de afaceri, proprietar al firmei Flodor, a obținut, prin proceduri de achiziții normale și simplificate contracte în valoare de aproximativ 183 de milioane de lei. Contractele nu au fost câștigate doar de firmele lui Gheorghe Dumitru Neag, ci în parteneriat cu alte companii, așa că veniturile au fost împărțite.

Mai mult, în anul 2025, Primăria Oradea a alocat 55 de milioane de lei pentru reconstruirea unor parcuri, iar toate contractele au fost câștigate de firma lui Neag, cu excepția unuia, care i-a revenit firmei Nord Conforest S.A.

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