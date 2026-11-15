Cum a arătat tortul de la nunta lui Marcel cu Armina. Imagini spectaculoase de la petrecere

Ieri, 14 noiembrie, a fost petrecere mare în Tenerife! Marcel și Armina au făcut pasul cel mare. Cei doi s-au cununat religios, iar mai apoi s-au distrat ore bune alături de invitați. Mirii au fost în al nouălea cer, iar momentul culminant al serii a fost aducerea tortului, care a fost însoțit și de numeroase sticle de șampanie.

După o relație de trei ani, Marcel și Armina au spus ieri marele „Da”. În decembrie 2024 au făcut cununia civilă, iar ieri pe cea religioasă, dar și mare petrecere. Aceștia s-au căsătorit în Tenerife, într-un cadru de poveste. Cei doi au strălucit în ziua cea mare și i-au avut alături pe cei mai importanți oameni din viața lor.

Marcel și Armina, nuntă de vis în Tenerife

Marcel Andrei și Armina de la Insula Iubirii s-au căsătorit religios pe o plajă din Tenerife, iar decorul a fost unul de poveste. După ce au spus marele „Da”, mirii au dat drumul și la petrecere, care a fost ținută într-un club. Voia bună nu a lipsit, iar șampaniile cu artificii au curs la masa celor doi miri.

Momentul culminant al serii a fost aducerea tortului. Cum toată nunta lor a fost creionată în nuanțe de alb, chiar și invitații având acest dress cod, Marcel și Armina au ales un tort care să fie în contrast. Tortul de nuntă a fost unul de ciocolată, pe trei etaje, ornat cu fructe de pădure.

Mirii au tăiat tortul în aplauzele mulțimii, iar mai apoi au continuat petrecerea, care s-a întins pe ore bune. Cu doar câteva săptămâni înainte de nuntă, Armina și Marcel mărturiseau că așteaptă în jur de 90 de invitați, majoritatea veniți din România, dar și că au impus un cod vestimentar lejer, în tonuri de alb.

„Nu am vrut să fac o nuntă așa mare, am vrut ceva frumos, exotic. Toată lumea să fie îmbrăcată în alb, preferabil în in, șlapi, lejer. O să fie ceva frumos pe plajă, la biserică, la restaurant, iar seara, petrecerea va fi în club”, declara Marcel Andrei.

Ei bine, în ziua cea mare cei doi miri au avut alături persoanele importante din viața lor, iar printre invitați s-a numărat și una dintre ispitele masculine de la Insula Iubirii. Este vorba despre Jaguarul, care a și primit sarcina de a conduce mireasa la altar.

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Foto: Instagram