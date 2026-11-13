Gestul făcut de Eliza Tănăsie, la aproape trei luni de la moartea Valentinei. Ce tatuaj și-a făcut sora tinerei ucise de Vlad Bălțățeanu

Eliza Tănăsie/ sursa foto: colaj CANCAN
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Valentina Tănăsie a murit în luna septembrie a acestui an. Ea a fost ucisă de iubitul ei, Vlad Bălțățeanu. Bărbatul se află acum în arest, însă familia încă îi duce dorul. Eliza, sora tinerei în vârstă de 28 de ani a făcut un gest emoționant la aproape trei luni de la tragedie.

Familia Tănăsie trece cu greu peste moartea Valentinei. La aproape trei luni, Eliza a făcut o postare neașteptată în mediul online. Tânăra a făcut un gest impresionant, plin de însemnătate. Ea a decis să își facă un tatuaj în memoria celei pe care a iubit-o enorm. În același timp, unchiul lui Vlad Bălțățeanu a făcut recent primele declarații cu privire la agresiunile pe care le-a îndurat de la presupusul criminal al Valentinei. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Gestul făcut de Eliza Tănăsie, la aproape trei luni de la moartea Valentinei

Deși suferința este mare, Eliza este în continuare activă în mediul online. Tânăra își alină dorul prin postări cu sora ei, însă de această dată a făcut un gest diferit. Aceasta a publicat pe pagina sa de TikTok un videoclip în care le arăta urmăritorilor săi că și-a tatuat pe braț niște aripi.

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Semnificația din spatele gestului este că își dorește să o simtă pe Valentina mereu aproape. Eliza a mai precizat, de asemenea, că niciodată nu și-a dorit tatuaje, pentru că i se par inestetice, dar cel pe care l-a făcut în memoria surorii sale este primul și ultimul.

„Am spus că nu-mi voi face niciodată un tatuaj, că nu e estetic și mă voi plictisi de el, dar aici vine cu o altă poveste și știu că n-aș vrea niciodată să-l șterg pe acesta”, a scris Eliza Tănăsie pe TikTok.

Eliza Tănăsie/ sursa foto: social media

Eliza Tănăsie/ sursa foto: social media

Ce spune unchiul lui Vlad Bălțățeanu

Pe de altă parte, ies la iveală noi detalii despre presupusul criminal al Valentinei. Unchiul lui Vlad Bălțățeanu a declarat la Dan Capatos Show că tânărul devenise violent cu el.

Acesta a precizat că este posibil să se fi aflat sub influența substanțelor interzise, însă până atunci a dat dovadă de un comportament total diferit.

„M-a înjurat și de mamă și de tată. O fi fost drogat. Poliția a făcut percheziții acolo în casă. Nu știu dacă au găsit ceva. Eu am fost mai mult să ajut la muncă, nu să stau eu să vorbesc cu Valentina sau cu el. Eu vorbeam cu altcineva”, a declarat unchiul lui Vlad Bălțățeanu la Dan Capatos Show.

VEZI ȘI: Tatăl primei victime a lui Vlad Bălțățeanu, dezvăluiri despre coșmarul trăit de fiica sa: ”A avut nevoie de îngrijiri medicale”

Ce ar fi consumat Vlad Bălțățeanu în noaptea tragediei. Amicul său a făcut dezvăluirea!

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