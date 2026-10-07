Unchiul lui Vlad Bălțățeanu, primele declarații după ce a fost agresat de presupusul criminal al Valentinei: ”Eram eu de vină?”

Unchiul lui Vlad Băltățeanu, dezvăluiri despre bătaia primită de la nepotul său
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Unchiul lui Vlad Băltățeanu a vorbit despre seara în care a avut loc tragedia Valentinei Tănasie. Bărbatul susține că, în aceeași seară, ar fi fost agresat chiar de nepotul său. La Dan Capatos Show, acesta a povestit ce își amintește despre acele zile. Deși starea unchiului nu este tocmai bună, acesta spune cum a fost bătut cu cruzime chiar de propriul său nepot. Ba mai mult, Cătălin, unchiul agresorului Valentinei, spune că acela a fost primul episod violent pe care Vlad l-a avut la adresa lui. CANCAN.RO are toate detaliile în exclusivitate!

Unchiul lui Vlad Băltățeanu susține că nu știe de ce nepotul său devenise violent. Bărbatul spune că ar fi fost insultat și agresat de Vlad. Întrebat dacă acesta ar fi consumat droguri, unchiul a spus că nu știe nimic. Vezi emisiunea integrală aici!

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„M-a înjurat și de mamă și de tată. O fi fost drogat. Poliția a făcut percheziții acolo în casă. Nu știu dacă au găsit ceva. Eu am fost mai mult să ajut la muncă, nu să stau eu să vorbesc cu Valentina sau cu el. Eu vorbeam cu altcineva.”

Unchiul neagă că ar fi urmărit-o pe Valentina

În emisiune a fost discutată și ipoteza că unchiul ar fi urmărit-o pe Valentina în timp ce aceasta făcea baie. Bărbatul a negat că ar fi văzut-o în acele momente.

„Eu nu am făcut niciodată baie în baia lor, am făcut în lighean. Eu nu am intrat peste ei. Eu nu am văzut-o când făcea baie. Nu i-am văzut când făceau baie pe niciunul.”

Întrebările au continuat, iar unchiul a fost întrebat de ce ar fi fost agresat. Bărbatul spune că Vlad s-ar fi enervat din senin, l-ar fi scos pe uliță, l-ar fi bătut și după aceea l-ar fi băgat în casă, unde bărbatul a adormit în dureri.

„M-a bătut nu mă lăsa să fiu acasă. Eram eu de vină? Eu am fost la muncă. Era poliția acolo dimineața. De unde să știu eu ce s-a întâmplat cu ei? Poate știa mama lui de el și ascundea. I-o fi fost frică că o bate, că o omoară. Mie nu mi-a zis nimica. Nu știu eu nimica. Nu știu, pe cuvântul meu. Eu eram în camera mea. Luni dimineața am plecat eu. Am venit acasă, m-am întâlnit cu vecinul. Am zis adevărul, că m-a bătut. Când au fost polițiștii, eu atunci am plecat.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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