Un ucrainean a murit în munții Maramureșului și alți doi au fost salvați la timp de salvamontiști după ce au trecut ilegal granița în România. Cei trei s-au rătăcit în timp ce fugeau din țara lor aflată în război.

Operațiune de salvare contra cronometru pentru salvamontiștii din Maramureș, după ce trei ucraineni au reușit să treacă ilegal granița în România. Duminică, 22 noiembrie, autoritățile au fost alertate de către o femeie care a anunțat că cei trei bărbați s-au rătăcit și întâmpină dificultăți de deplasare.

3 ucraineni au trecut ilegal granița în România

Acțiunea de recuperare a celor trei s-a desfășurat în condiții dificile din cauza viscolului și a stratului consistent de zăpadă din munți. Ucraineanul de 52 de ani a fost găsit descălțat și înghețat, într-o zonă greu accesibilă, iar partenerii lui au fost găsiți în zona localității Repedea, aproape de frontieră, salvați la timp, însă se aflau în stare de epuizare și hipotermie.

La intervenţie au participat trei salvatori montani din cadrul Salvamont Maramureş, cu două autospeciale, şi doi poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Poienile de sub Munte, cu o autospecială. Bărbatul decedat este al 25-lea ucrainean care moare după ce intră ilegal în România, prin munții Maramureșului, de la începerea războiului din Ucraina.

„Încă un om care a fugit din calea războiului nu a mai ajuns în siguranţă. În spatele acestei cifre se află un destin frânt, o familie care aştepta veşti şi speranţa unui om care a pornit la drum pentru a-şi găsi refugiu dincolo de graniţă. O nouă tragedie care aminteşte cât de mare poate fi preţul plătit de cei care încearcă să lase războiul în urmă. Potrivit informaţiilor iniţiale, unul dintre aceştia avea dificultăţi de deplasare. În urma căutărilor, doi dintre cetăţenii ucraineni au fost găsiţi în viaţă şi aduşi în siguranţă. Cel de-al treilea bărbat, în vârstă de 52 de ani, a fost descoperit în stop cardiorespirator, prezentând semne evidente de deces. Acesta a fost găsit desculţ, într-o zonă montană greu accesibilă. Salvatorii montani au recuperat şi evacuat trupul neînsufleţit cu ajutorul unui dispozitiv de transport de tip roll-up, transportându-l ulterior cu UTV-ul până la autospeciala Poliţiei de Frontieră, aflată într-un punct de acces situat mai jos, unde se găseau şi ceilalţi doi cetăţeni ucraineni”, au transmis oficialii Salvamont Maramureş.

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