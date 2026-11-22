Târgurile de Crăciun din Europa atrag an de an milioane de vizitatori, fascinați de decorurile spectaculoase, instalațiile luminoase, căsuțele împodobite și atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă. Printre destinațiile preferate de turiști se numără și Budapesta, unde târgul de Crăciun este considerat unul dintre cele mai frumoase de pe continent. În spatele imaginilor de poveste se ascunde însă o realitate care îi pune pe mulți vizitatori pe gânduri: prețurile extrem de ridicate la mâncare și băuturi.

Cei care ajung în capitala Ungariei pentru a se bucura de experiența sărbătorilor descoperă rapid că o simplă gustare cumpărată de la una dintre căsuțele comercianților poate costa cât o masă întreagă la un restaurant din România. Unele preparate tradiționale au ajuns la tarife care îi surprind chiar și pe turiștii obișnuiți să călătorească în marile orașe europene.

Cât trebuie să scoată turiștii din buzunar pentru preparatele tradiționale

Langoșul, unul dintre cele mai cunoscute preparate ungurești și nelipsit de la târgurile de Crăciun, a ajuns să coste aproape 100 de lei. O porție este comercializată cu 6.900 de forinți, echivalentul a aproximativ 98 de lei. Pentru un preparat care, în mod obișnuit, este considerat o gustare accesibilă, suma este una considerabilă, potrivit Observatornews.ro

Nici cei care preferă mâncărurile tradiționale mai consistente nu scapă de cheltuieli. O porție de gulaș servită într-o pâine costă aproximativ 74 de lei, în timp ce iubitorii de carne trebuie să plătească în jur de 104 lei pentru o porție de ciolan de porc.

Lista produselor cu prețuri piperate continuă cu deserturile și băuturile specifice sezonului rece. Un kürtős poate ajunge la aproape 60 de lei, iar o ciocolată caldă din categoria premium este comercializată chiar și cu 65 de lei. Nici celebrul desert Dubai Chocolate nu este mai accesibil, o porție ajungând să coste aproximativ 20 de dolari, potrivit sursei citate mai sus.

Româncă: Langoş cu pui şi bacon, ceva ce la noi nu găseşti. Avem cu brânză. Reporter: Cât aţi plătit pentru el? Româncă: Vreo 60 de lei, ceva de genul. Reporter: Ce părere aveţi de preţuri? Româncă: Sunt mari, în comparaţie cum sunt la noi, dar na.

Prețurile îi pun în dificultate inclusiv pe vizitatorii veniți din alte țări, care au ales Budapesta tocmai pentru renumele târgului de Crăciun. Deși decorurile și atmosfera festivă sunt apreciate, costurile preparatelor reprezintă unul dintre principalele motive de nemulțumire.

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