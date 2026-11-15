Nu e o glumă! Cât costă un hotdog la Târgul de Crăciun din Craiova

Târgul de Crăciun din Craiova se numără printre cele mai vizitate destinații din România în această perioadă. Mii de turiști merg pentru a intra în magia sărbătorii. Cu toate acestea, prețurile sunt pe măsură și îi surprind pe vizitatori.

Centrul Craiovei s-a transformat într-un decor de poveste. Atracția principală este Moș Crăciun și sania lui, dar și milioanele de lumini care împodobesc orașul. Căsuțele cu vin și cele cu preparatele tradiționale sunt și ele în prim-plan, însă costurile îi sperie pe turiști. O porție de fasole cu afumătură, de 300 grame, costă în jur de 25 de lei, 4 mici se vând 32 de lei, însă hot-dogul are un preț piperat, după cum spun vizitatorii. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cât costă un hotdog la Târgul de Crăciun din Craiova

În timp ce unii au îmbrățișat în totalitate atmosfera de Crăciun și nu s-au uitat la bani, alții au comentat prețurile. Tărâmul Elfilor a prins viață, la fel și tarabele cu preparate tradiționale. Pe lângă cele menționate mai sus, o porție de pomana porcului costă 45 de lei.

Câteva sarmale costă nici mai mult, nici mai puțin de 30 de lei, iar tocana de miel 60 de lei. Pentru hot-dog, în schimb, turiștii trebuie să scoată din buzunar 65 de lei. Prețul i-a șocat pe mulți turiști.

„Un pic cam mari pentru ce-ţi oferă. Un hotdog 65 de lei, e cam scump”, a spus un vizitator pentru Observator.

Vinul fiert rămâne vedeta târgului

Dacă am vorbit despre mâncare, costurile pentru băuturi sunt și ele pe măsură. De exemplu, o sticlă de apă costă 10 lei, iar pentru un suc sau o bere prețul este de 15 lei.

Un ceai a ajuns să fie 10 lei, în timp ce ciocolata caldă costă 20 de lei. Totuși, vedeta târgului rămâne vinul fiert, care costă nici mai mult, nici mai puțin de 15 lei.

Ce poți vedea la târgul de Crăciun din Craiova

Anul acesta, tematica târgului de Crăciun este Tărâmul Elfilor, iar decorul este unul spectaculos. Organizatorii au montat peste două milioane de luminițe, însă printre atracțiile principale se numără bradul de Crăciun care este mult mai mare decât cel de anul trecut. Moș Crăciun este și el prezent în inima Craiovei, fiind în centrul atenției.

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