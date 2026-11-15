Cum arată Bobby Ewing din Dallas la 77 de ani. Dezvăluiri dureroase despre noaptea în care i-au fost uciși părinții

Cum arată Bobby Ewing din Dallas la 77 de ani. Dezvăluiri dureroase despre noaptea în care i-au fost uciși părinții
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Patrick Duffy/ sursa foto: social media
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Patrick Duffy, celebrul actor american, și-a deschis sufletul. Acesta a vorbit în urmă cu ceva timp despre trecutul său dureros. El a povestit cum doi tineri i-au ucis părinții în barul familiei, în anul 1986. 

Patrick Duffy a devenit cunoscut în urma interpretării rolului lui Bobby Ewing din serialul „Dallas”. De curând, a fost prezent la podcastul „Still Here Hollywood”, acolo el a povestit despre drama prin care a trecut în noiembrie 1986. La vremea respectivă, pe când avea doar 37 de ani, părinții săi au fost uciși chiar în barul familiei de doi tineri. Mai mult decât atât, a amintit cum le-a spus celor doi fii despre tragedie, dar și cum credința budistă l-a ajutat să treacă peste momentul dificil. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Dezvăluirea emoționantă a lui Patrick Duffy despre moartea părinților

Ajuns la vârsta de 77 de ani, actorul american se menține în formă. Cu părul grizonat și chipul luminat, a fost prezent la podcast. Patrick Duffy a mărturisit că cei doi tineri care i-au ucis părinții au fost dați afară din bar, după ce consumaseră alcool și au început un scandal.

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Aceștia au plecat să consume alcool în altă parte, însă ulterior s-au întors la localul deținut de Terrence Duffy și soția sa, Marie, în Boulder, Montana. De această dată, cei doi erau înarmați. Potrivit actorului, pentru că ora era destul de târzie, nu se mai afla nimeni în bar.

„Tatăl meu îi dăduse afară pe cei doi tineri pentru că erau beți și făceau scandal. Pur și simplu i-a scos din bar, iar ei au plecat în altă parte, au terminat de băut ce aveau și, pe măsură ce furia lor a crescut, s-au întors. Era foarte târziu în noapte. Nu era nimeni în bar, în afară de tatăl meu și mama mea. Și au intrat cu puștile”, a povestit actorul.

În timpul atacului, Patrick a amintit că tatăl său a apucat doar să spună: „V-am spus eu să…”, iar apoi a fost ucis. Marie se afla în celălalt capăt al încăperii, dar atunci când a văzut tragedia cu ochii ei s-a apropiat de soțul ei, însă a fost și ea ucisă. Conform People, cei doi tineri au fost condamnați și eliberați apoi condiționat în 2007, respectiv, 2015.

Patrick Duffy/ sursa foto: captură video podcast

Patrick Duffy/ sursa foto: captură video podcast

Cum le-a spus actorul fiilor săi despre tragedie

Patrick Duffy a aflat de moartea părinților abia următoarea zi dimineață. Cea care i-a dat vestea a fost sora lui, ofițer de poliție. Înainte să plece spre Montana, a fost nevoit să le spună fiilor săi despre tragedie.

În cadrul podcastului a precizat că: „Se trezeau ca să meargă la școală. Și le-am spus băieților: «Padraic, Conor, trebuie să intrăm acum. O să rostim mantre împreună».Trebuie să rostim mantre pentru bunica și bunicul, pentru că amândoi au fost uciși. Trebuie să facem asta pentru ei, pentru că vor înțelege și ne vor auzi”.

Pentru a depăși pierderea părinților, celebrul actor a aprofundat filozofia budistă, religie pe care o practica deja de 15 ani înainte de nefericitul eveniment.

„Filosofia budistă vorbește despre ciclul continuu al vieții ființei tale, dacă pot să îi spun așa. Dar nu studiasem deloc aceste lucruri. Pur și simplu rosteam mantre pentru că îmi făcea bine. Mi se părea corect. Îmi făcea viața mai bună”, a mai spus actorul.

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