Ilie Bolojan, în „inspecție” la Palazzo Oradea cu o zi înainte de nunta fiicei sale. Fostul premier a pus la punct ultimele detalii

Ilie Bolojan, în „inspecție” la Palazzo Oradea cu o zi înainte de nunta fiicei sale. Fostul premier a pus la punct ultimele detalii
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Fiica cea mare a lui Ilie Bolojan a făcut pasul cel mare! Lucia Maria s-a căsătorit cu Daniel Bota, fost fotbalist la FC Bihor. Marele eveniment a avut loc ieri, 14 noiembrie, și a fost pregătit ca la carte. Cu doar o zi înainte de nuntă, chiar fostul premier a făcut ultima „inspecție” pentru a se asigura că totul decurge conform planului. Alături de cei doi miri, liderul liberal a mers la Palazzo Oradea și a pus la punct ultimele detalii.

Lucia Maria Bolojan are 30 de ani și este arhitectă, în timp ce Daniel Bota, în vârstă de 34 de ani, are un trecut în fotbalul bihorean. Acesta a făcut parte din lotul echipei FC Bihor în 2013, pe vremea când formația evolua în Liga a II-a.

Relația celor doi durează de ceva timp, iar acum au decis să facă pasul cel mare. Nunta a fost una fastuoasă, iar la eveniment au participat numeroase nume din lumea politică, așa că Ilie Bolojan s-a asigurat că totul a fost organizat ca la carte, până la cel mai mic detaliu.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Lucia Maria și Daniel Bota s-au căsătorit /Foto: gandul.ro

Ilie Bolojan, în „inspecție” la Palazzo Oradea

Lucia Maria și Daniel Bota au făcut pasul cel mare, unindu-și ieri destinele în mod oficial. Cununia civilă a avut loc la Primăria Oradea, iar ceremonia religioasă s-a desfășurat la Biserica cu Lună, una dintre clădirile emblematice ale orașului. Ulterior, petrecerea a fost programată la Palazzo Grand Hall, o locație pentru evenimentele private, inaugurată în luna mai a acestui an.

Ilie Bolojan a fost socru mic și se pare că și-a luat rolul în serios. Potrivit informațiilor publicate de Gândul, fostul premier a vrut să se asigure că în ziua cea mare totul merge conform planului, așa că doar cu o zi înainte de nuntă a mers în „inspecție” la Palazzo Oradea. Vezi imagini AICI.

Ilie Bolojan a ajuns la locație însoțit de cei doi miri, dar și de câțiva agenți SPP. Cu o mapă în mână, fostul premier și-a însoțit fiica și ginerele, iar aceștia au petrecut ore bune în sala de evenimente. Primul care a părăsit Palazzo Oradea a fost Daniel Bota, după două ore. Fostul premier și fiica lui au plecat și ei după trei ore, în care au pus la punct ultimele detalii.

La ieșirea din clădire, Ilie Bolojan, fiica sa și agenții SPP au avut o scurtă „ședință de organizare”, iar mai apoi cu toții s-au îndreptat către mașini. Liderul liberal a plecat cu un SUV cu șofer și un agent SPP, în timp ce fiica sa a plecat cu o altă mașină.

 

CITEȘTE ȘI:

Ilie Bolojan, socru mic la costum scump! Ținuta de aproape 4000 de euro nu l-a scăpat de critici: „Parcă era șofer de TIR”

Invitați de onoare la nunta fiicei lui Ilie Bolojan, Lucia Maria. Emil Boc a venit la marele eveniment alături de soția sa

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cine este Gheorghe Dumitru Neag, patronul localului unde a avut loc petrecerea de nuntă a fiicei lui Ilie Bolojan
Cine este Gheorghe Dumitru Neag, patronul localului unde a avut loc petrecerea de nuntă a fiicei lui Ilie Bolojan
Singurul concurent care a participat la Insula Iubirii în 2 sezoane, cu 2 iubite diferite. Cum arată acum Aurel și ce a ajuns să facă pentru bani
Singurul concurent care a participat la Insula Iubirii în 2 sezoane, cu 2 iubite diferite. Cum arată acum Aurel și ce a ajuns să facă pentru bani
Ce pățește motorul dacă pui benzină în rezervorul unei mașini diesel. Greșeala pe care trebuie să o eviți
Ce pățește motorul dacă pui benzină în rezervorul unei mașini diesel. Greșeala pe care trebuie să o eviți
Misterul din jurul morții influenceriței Victoria. Tânăra de 23 de ani era fiica unei creatoare de modă
Misterul din jurul morții influenceriței Victoria. Tânăra de 23 de ani era fiica unei creatoare de modă
Ținute de mii de euro la nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Actuala parteneră și fosta soție s-au întrecut în accesorii de lux
Ținute de mii de euro la nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Actuala parteneră și fosta soție s-au întrecut în accesorii de lux
Despăgubiri uriașe pentru un spital, după moartea unei paciente! Femeia a căzut din pat
Mediafax
Despăgubiri uriașe pentru un spital, după moartea unei paciente! Femeia a căzut din pat
Cel mai mare kitsch al anilor ’90. Cât costă acum celebrul ceas de perete pe care îl aveau majoritatea românilor în primul deceniu de după Revoluție
Gandul.ro
Cel mai mare kitsch al anilor ’90. Cât costă acum celebrul ceas de perete pe care îl aveau majoritatea românilor în primul deceniu de după Revoluție
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
Prosport.ro
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
Adevarul
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Digi24
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
O insulă turistică oferă 30.000 de euro celor care vor să se mute acolo! Oferta care atrage atenția
Mediafax
O insulă turistică oferă 30.000 de euro celor care vor să se mute acolo! Oferta care atrage atenția
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
FOTO. L-a înșelat cu Dan Alexa și acum îl ceartă: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții?”
Prosport.ro
FOTO. L-a înșelat cu Dan Alexa și acum îl ceartă: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții?”
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Corina Bud, în culmea fericirii! Fiul artistei, Robin, a împlinit 18 ani. Cât de mult seamănă tânărul cu mama lui
Click.ro
Corina Bud, în culmea fericirii! Fiul artistei, Robin, a împlinit 18 ani. Cât de mult seamănă tânărul cu mama lui
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Digi 24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată
Digi24
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată
Mașina Zilei: Un Suzuki Grand Vitara diesel caută un nou proprietar. Prețul cerut pentru SUV-ul japonez
Promotor.ro
Mașina Zilei: Un Suzuki Grand Vitara diesel caută un nou proprietar. Prețul cerut pentru SUV-ul japonez
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Gadget-uri pentru copii: cinci posibile cadouri de la Lidl
go4it.ro
Gadget-uri pentru copii: cinci posibile cadouri de la Lidl
Gravitația ar putea proteja Universul de paradoxurile călătoriei în timp, însă există o problemă
Descopera.ro
Gravitația ar putea proteja Universul de paradoxurile călătoriei în timp, însă există o problemă
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Go4Games
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Patronul „Palazzo”, localul în care Ilie Bolojan și-a măritat ieri fiica cea mare, este milionar din contracte cu Primăria Oradea. Pe vremea când Bolojan conducea Consiliul Județean Bihor, Neag era consilier județean PNL
Gandul.ro
Patronul „Palazzo”, localul în care Ilie Bolojan și-a măritat ieri fiica cea mare, este milionar din contracte cu Primăria Oradea. Pe vremea când Bolojan conducea Consiliul Județean Bihor, Neag era consilier județean PNL
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Mediafax Italia
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Momentul tensionat din interviul cu un youtuber faimos!
Mediafax Spania
Momentul tensionat din interviul cu un youtuber faimos!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.