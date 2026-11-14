Invitați de onoare la nunta fiicei lui Ilie Bolojan, Lucia Maria. Emil Boc a venit la marele eveniment alături de soția sa

Nunta fiicei lui Ilie Bolojan a adunat numeroase nume cunoscute din politica românească. Lucia Maria Bolojan și Daniel Bota, fost fotbalist la FC Bihor, care în prezent activează în mediul de afaceri, și-au unit destinele în cadrul unui eveniment organizat la Oradea.

Tot astăzi a avut loc atât cununia civilă, cât și cea religioasă alături de persoanele apropiate. Petrecerea are loc la Palazzo Grand Hall, un local de lux cu o capacitate de aproximativ 400 de persoane, sunt așteptați atât membri ai familiei și prieteni, cât și numeroși invitați din lumea politică. Ilie Bolojan a fost primar al Oradei timp de 12 ani, astfel că și-ar fi putut invita foștii colegi din administrația municipiului la marele eveniment.

Invitați de seamă la nunta fiicei lui Ilie Bolojan

Printre primii invitați importanți care și-au făcut apariția s-au numărat Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, senatorul Vasile Blaga și Florin Birta, edilul Oradei, conform Gândul.ro. Aceștia au venit să fie alături de familia fostului premier într-o zi specială.

Emil Boc a venit la eveniment împreună cu soția sa, Oana, alături de care formează un cuplu de 26 de ani. Cei doi au ales ținute elegante, în nuanțe închise, și au atras atenția prin faptul că și-au asortat vestimentația. Primarul Clujului a purtat un costum bleumarin, în timp ce partenera sa a optat pentru o rochie în aceeași culoare, completată de o haină neagră.

Un alt invitat important a fost Vasile Blaga, senator de Timiș și unul dintre vechii membri ai PNL. Acesta a sosit la nuntă alături de soția sa. Blaga este considerat un apropiat colaborator politic al lui Ilie Bolojan și l-a susținut în mai multe momente importante din cariera sa, inclusiv în cadrul congresului liberalilor.

Nici primarul Oradei nu a lipsit de la eveniment. Florin Birta a venit însoțit de soția sa, Patricia, iar cei doi au ales, la rândul lor, ținute elegante, predominând culorile închise. Edilul fusese văzut și mai devreme, când s-a alăturat alaiului care a pornit de la primărie spre biserică.

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Nunta fetei lui Ilie Bolojan a acaparat Oradea. Orașul e conectat la evenimentul din familia fostului premier