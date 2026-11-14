Ce i s-a întâmplat lui Andi Moisescu la filmările unui Revelion la PRO TV: „Nu s-a mai putut face nimic”

Andi Moisescu este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din România, având în spate o carieră îndelungată, începută în urmă cu mai bine de trei decenii. Prezentatorul a debutat la radio, iar ulterior a făcut trecerea către televiziune, ajungând la Pro TV, unde a devenit una dintre figurile îndrăgite de public. De-a lungul timpului, acesta a avut parte de numeroase experiențe inedite, inclusiv în timpul filmărilor pentru programele speciale de Revelion.

Andi Moisescu și-a început parcursul profesional în 1990, când s-a angajat la radio, înainte de a face pasul către televiziune. Ulterior, a ajuns la Pro TV, unde a reușit să își construiască o carieră solidă și să rămână ani la rând unul dintre prezentatorii cunoscuți ai postului.

Unul dintre proiectele sale de lungă durată este Apropo TV, emisiune lansată în 2005, care a revenit pe micile ecrane în luna octombrie, după o pauză de câteva luni. Formatul păstrează structura cu care publicul s-a obișnuit, dar vine și cu elemente noi.

Ce a pățit Andi Moisescu la filmări

În perioada în care prezenta evenimentele organizate în aer liber, Andi Moisescu a trecut printr-o situație neașteptată, provocată de temperaturile extrem de scăzute. La miezul nopții, acesta trebuia să realizeze extrageri pentru telespectatori, însă frigul i-a dat toate planurile peste cap. Îmbrăcat doar cu o cămașă, un sacou și pantaloni, prezentatorul a fost trimis în fața camerelor cu câteva minute înainte de intrarea în direct.

Când a venit momentul extragerii, a descoperit că nu își mai putea folosi mâinile din cauza frigului. Pentru a duce momentul la bun sfârșit, Andi Moisescu a fost nevoit să improvizeze, folosindu-se de o metodă cu totul neașteptată.

„Erau fun alea, să știi. Pe de-o parte erau distractive, pe de altă parte nu erau distractive… Nu știu dacă-ți mai amintești, dar se făceau niște extrageri la miezul nopții în care noi dădeam un miliard de lei și așa mai departe… Cum era în leii de atunci. Și eu făceam extragerile în noaptea de Revelion. Și îmi aduc aminte, pentru că erau cadre și trebuia să arăți bine, eram foarte sumar îmbrăcat. Și îmi aduc aminte de niște ierni din astea năprasnice, în care eram doar cu un sacou și cu o cămașă, niște pantaloni pe mine, cu mâinile goale… Și eram trimis la cadru cu 10-15 minute înainte. Și în clipa în care s-a dat în direct, n-am putut să mișc palmele… Eu eram în niște munți de plicuri, trimiteau oamenii plicuri și trebuia extras un plic care era câștigător. Dar erau la plicuri… Și eram pe ele! Și îmi aduc aminte că am venit în direct, am intrat, am zis eu nu știu… Și extragerea… Când am băgat mâna, mi-am dat seama că mâinile mi-au înghețat atât de tare că nu mai puteam să fac nimic cu ele. Și atunci ce am făcut: am lăsat microfonul și am luat… ca foca am făcut! Și am făcut așa ca foca până a rămas unul sigur. Deci am fost ceva… Asta e ultima mea amintire de la un Revelion de ăsta din Piață. În rest, când erau concerte și chestii de-astea, erau frumoase. La vremea respectivă eram… Eu m-am oprit când am început televiziunea din pus muzică, pentru că era atât de diferită meseria asta pentru mine față de ce făcusem până atunci, că a trebuit să mă opresc din tot, ca să o învăț pe asta. Și drept urmare, nu puneam muzică atunci, prezentam, eram MC la Revelion. Alea erau frumoase, eram cu artiștii, toți împreună, stăteam în backstage și urcam pe scenă doar când îi prezentam pe ei. Nu era greu! Dar aia cu extragerea… Aia îmi aduc aminte că aveam mâinile complet bocnă, deci nu s-a mai putut face nimic”, a spus Andi Moisescu intr-un interviu pentru Libertatea.

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