Vortexul polar aduce ninsori și frig în zonele joase din România. Vremea se schimbă radical

Spre sfârșitul acestei săptămâni ar putea apărea primele ninsori în zonele joase din România, după ce vortexul polar care a făcut prăpăd în Europa ajunge deasupra țării. Meteorologii anunță episoade de iarnă și ninsori consistente.

Luna noiembrie aduce ninsori în zonele joase din România, după ce crestele munților au fost deja acoperite de un strat consistent de zăpadă. Deși temperaturile din această lună se vor situa peste mediile climatologice normale perioadei, meteorologii anunță că vor exista zone unde fenomenele specifice sezonului rece se vor intensifica.

Alternanța dintre perioadele mai blânde și cele cu temperaturi scăzute va continua și în luna decembrie. Meteorologii anunță că vor exista intervale în care precipitațiile se vor transforma în ninsoare. De asemenea, vortexul polar ar urma să se manifeste accentuat în perioada sărbătorilor de iarnă. Vor exista intervale în care precipitațiile vor cădea sub formă de ninsoare chiar și la altitudini reduse, nu doar în zonele montane.

Ce este un vortex polar

Vortexul polar este o vastă zonă de aer rece cu presiune scăzută, care circulă de obicei de la vest la est, la altitudine mare deasupra Arcticii. De obicei, acesta se intensifică în timpul toamnei și atinge apogeul în jurul lunii ianuarie. Cu toate acestea, în a doua jumătate a iernii, de obicei între ianuarie și martie, acesta se poate slăbi, permițând aerului înghețat să se răspândească spre sud, în Europa, America de Nord și Asia. În această perioadă, aceste părți ale lumii se confruntă cu cea mai rece perioadă a anului.

Oamenii de știință susțin însă că, în acest an, vortexul se slăbește încă de la începutul lunii noiembrie. Experții susțin că aceasta este cea mai timpurie perturbare a vortexului, ceea ce ar putea duce la valuri bruște de aer rece la altitudini joase din Europa. Această apariție timpurie a vortexului polar ar putea să se datoreze intensității fenomenului El Niño din Oceanul Pacific.

Încă nu este clar cât puternice vor fi eventualele valuri de frig sau în ce direcție se va îndrepta acest val de frig. Având în vedere că această schimbare are loc atât de devreme, experții clasifică acest fenomen ca fiind unul excepțional, dar nu neapărat îngrijorător.

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