Valerie Lungu a spus secretul intim al lui Alex Gîlcă. Dezvăluiri fără perdea despre viața lor amoroasă

După cum a demonstrat la Asia Express, Valerie Lungu este o persoană destul de directă și nu se ferește să spună lucrurilor pe nume. Se pare că aceeași regulă se aplică și atunci când vine vorba despre soțul său, Alex Gîlcă. Recent, influencerița a făcut dezvăluiri fără perdea despre viața amoroasă a acestuia. Valerie și-a dat partenerul de gol și a spus tot despre acesta.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă sunt una dintre echipele puternice de la Asia Express. Cei doi au reușit să ajungă până în etapa finală a competiției și se luptă pentru a pune mâna pe marele premiu. Au fost primii care și-au asigurat locul în finală și rămâne de văzut dacă vor reuși să căștige. Cei doi și-au expus viața de cuplu în cadrul show-ului de la Antena 1, însă recent Valerie a dat tot din casă.

Valerie Lungu, dezvăluiri despre viața amoroasă a lui Alex Gîlcă

Cu ceva timp înainte de a pleca în aventura Asia Express, Valerie Lungu a fost invitată în cadrul unui podcast unde a făcut dezvăluiri surprinzătoare din intimitatea partenerului său. Cei doi au o relație ce durează de mai bine de trei ani, iar în urmă cu doar o lună au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit.

Valerie Lungu a scos la iveală lucruri mai puțin cunoscute despre soțul său. Mai exact, concurenta Asia Express nu s-a ferit să vorbească despre viața amoroasă a partenerului ei. Așa că aceasta a dezvăluit că este prima femeie din viața lui Alex. Se pare că până să o întâlnească, bărbatul nu a mai avut alte relații, nici măcar unele pasagere.

„El nu a avut iubite la viața lui. Nu au fost nici măcar relații pasagere. El este mai mic decât mine cu un an”, a mărturisit Valerie Lungu, în cadrul podcastului.

De asemenea, influencerița a vorbit și despre dinamica din relația lor. Se pare că Alex Gîlcă este cel care are numeroase sarcini și se ocupă de majoritatea treburilor din casă. El este cel care gătește, cel care duce gunoiul și se ocupă de aprovizionare.

„Eu nu duc gunoiul. Când vom avea copii, o să gătesc și eu, dar o să gătim împreună, că suntem o familie. Facem lucrurile împreună în casa noastră. El ne face plinul (n.r. la mașini). Cumpărăturile el le face”, a mai spus influencerița.

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