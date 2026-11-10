Cât de „prinț” este Prințul, de fapt. Am aflat câte minute a durat partida de amor dintre Marco și Gabriella. Ispita a recunoscut totul

Prințul Marco și Gabriella Barbu au cedat și au întreținut relații intime. Cei doi au vorbit în vila băieților fără perdea despre noaptea de amor, iar ispita a recunoscut câte minute a durat, de fapt partida. Concurenților și ispitelor abia le venea să creadă!

Insula Iubirii le-a oferit Prințului și Gabriellei ocazia să aibă parte de un date special. Aceștia au stat departe de ochii curioșilor, într-un resort de lux. Au luat cina împreună, s-au deschis unul în fața celuilalt, iar tentația era din ce în ce mai mare. La un moment dat, nu s-au mai abținut, iar de la atingeri și săruturi până la o partidă de amor nu a fost decât un pas. Astfel, concurentul i-a fost infidel partenerei sale, Bianca Ghiurcă. Chiar și așa, următoarea zi nu a fost atât de afectat și a spus tuturor din vilă, fără ezitare, că a făcut dragoste cu Gabriella. Nici ispita nu a tăcut și a oferit detalii picante din acea noapte. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cât a durat partida de amor dintre Marco și Gabriella

Gabriella și Marco au avut o conexiune specială la Insula Iubirii. S-au apropiat încă din prima seară și, deși tentația era mare, Prințul a rezistat până aproape de final. Numai că el avea nevoie să fie departe de camere și toți ceilalți din vilă pentru a acționa. Acesta s-a arătat mândru că a făcut dragoste cu ispita, chiar și după difuzarea episodului.

Și pare că avea și motive să fie așa, având în vedere că bruneta a mărturisit cât a durat, de fapt, partida. În episodul prezentat exclusiv pe Antena Play se poate observa discuția dintre cei doi, băieții din vilă și celelalte ispite. Întrebată de Lorenzo cât de intensă a fost noaptea, Gabriella Barbu nu a ezitat și a mărturisit că s-au iubit timp de patru ore.

Gabriella Barbu, cu gândul la Marco

La câteva luni după încheierea filmărilor, Gabriella Barbu dă semne că încă se gândește la Prințul Marco. Bruneta i-a făcut o declarație de dragoste chiar în mediul online, iar postarea sa a atras imediat atenția. Aceasta asculta o melodie de dragoste și nu s-a mai abținut.

„Sufletul meu de Marco să fie ocupat. Deodată să nu mă mai trezesc cu tine în pat. Am avut un vis cu tine, că te întorceai la mine și din rău m-am făcut bine”, sunt versurile pe care Gabriella le-a fredonat.

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