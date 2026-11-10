Cât de „prinț” este Prințul, de fapt. Am aflat câte minute a durat partida de amor dintre Marco și Gabriella. Ispita a recunoscut totul

Cât de "prinț" este Prințul, de fapt. Am aflat câte minute a durat partida de amor dintre Marco și Gabriella. Ispita a recunoscut totul
Galerie Foto 5
Gabriella Barbu și Prințul Marco/ sursa foto: captură video Antena 1
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Prințul Marco și Gabriella Barbu au cedat și au întreținut relații intime. Cei doi au vorbit în vila băieților fără perdea despre noaptea de amor, iar ispita a recunoscut câte minute a durat, de fapt partida. Concurenților și ispitelor abia le venea să creadă!

Insula Iubirii le-a oferit Prințului și Gabriellei ocazia să aibă parte de un date special. Aceștia au stat departe de ochii curioșilor, într-un resort de lux. Au luat cina împreună, s-au deschis unul în fața celuilalt, iar tentația era din ce în ce mai mare. La un moment dat, nu s-au mai abținut, iar de la atingeri și săruturi până la o partidă de amor nu a fost decât un pas. Astfel, concurentul i-a fost infidel partenerei sale, Bianca Ghiurcă. Chiar și așa, următoarea zi nu a fost atât de afectat și a spus tuturor din vilă, fără ezitare, că a făcut dragoste cu Gabriella. Nici ispita nu a tăcut și a oferit detalii picante din acea noapte. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cât a durat partida de amor dintre Marco și Gabriella

Gabriella și Marco au avut o conexiune specială la Insula Iubirii. S-au apropiat încă din prima seară și, deși tentația era mare, Prințul a rezistat până aproape de final. Numai că el avea nevoie să fie departe de camere și toți ceilalți din vilă pentru a acționa. Acesta s-a arătat mândru că a făcut dragoste cu ispita, chiar și după difuzarea episodului.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Și pare că avea și motive să fie așa, având în vedere că bruneta a mărturisit cât a durat, de fapt, partida. În episodul prezentat exclusiv pe Antena Play se poate observa discuția dintre cei doi, băieții din vilă și celelalte ispite. Întrebată de Lorenzo cât de intensă a fost noaptea, Gabriella Barbu nu a ezitat și a mărturisit că s-au iubit timp de patru ore.

Gabriella Barbu și Prințul Marco/ sursa foto: captură video Antena 1

Gabriella Barbu și Prințul Marco/ sursa foto: captură video Antena 1

Gabriella Barbu, cu gândul la Marco

La câteva luni după  încheierea filmărilor, Gabriella Barbu dă semne că încă se gândește la Prințul Marco. Bruneta i-a făcut o declarație de dragoste chiar în mediul online, iar postarea sa a atras imediat atenția. Aceasta asculta o melodie de dragoste și nu s-a mai abținut.

„Sufletul meu de Marco să fie ocupat. Deodată să nu mă mai trezesc cu tine în pat. Am avut un vis cu tine, că te întorceai la mine și din rău m-am făcut bine”, sunt versurile pe care Gabriella le-a fredonat.

VEZI ȘI: Dovada clară că au rămas împreună după Insula Iubirii! Prințul Marco și Bianca, dar și Mocăniță cu Andrușca, prezenți la un eveniment

Cum încearcă Bianca Ghiurcă și Andrușca să „dreagă busuiocul” după ce s-a aflat deznodământul lor la Insula Iubirii

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Dorian Popa pune bazele unei noi afaceri! Influencerul își extinde domeniul de activitate: „Oferim beneficii importante”
Dorian Popa pune bazele unei noi afaceri! Influencerul își extinde domeniul de activitate: „Oferim beneficii importante”
Panică totală la Asia Express! Mașina în care se aflau Torje și Alexuc a luat foc: „Sufla în volan”
Panică totală la Asia Express! Mașina în care se aflau Torje și Alexuc a luat foc: „Sufla în volan”
Pilotul a părăsit-o pe Claudia Ion, după ce s-a aflat că l-a înșelat pe Mocăniță cu un patron controversat. Dovada că Eduard Vlădescu nu mai vrea să o vadă
Pilotul a părăsit-o pe Claudia Ion, după ce s-a aflat că l-a înșelat pe Mocăniță cu un patron controversat. Dovada că Eduard Vlădescu nu mai vrea să o vadă
Valerie Lungu a spus secretul intim al lui Alex Gîlcă. Dezvăluiri fără perdea despre viața lor amoroasă
Valerie Lungu a spus secretul intim al lui Alex Gîlcă. Dezvăluiri fără perdea despre viața lor amoroasă
Dați de gol de lăutarul de la botez! Spoilerul suprem oferit de un manelist despre unul dintre cele mai surprinzătoare cupluri de la Insula iubirii
Dați de gol de lăutarul de la botez! Spoilerul suprem oferit de un manelist despre unul dintre cele mai surprinzătoare cupluri de la Insula iubirii
Atacul armat din Cracovia. Primele cuvinte ale unuia dintre polițiștii răniți, ieșit din comă
Mediafax
Atacul armat din Cracovia. Primele cuvinte ale unuia dintre polițiștii răniți, ieșit din comă
Sorina Matei prezintă criza de la TVR în fața parlamentarilor. Ce situații-limită a descoperit șefa interimară a televiziunii publice în două luni de mandat
Gandul.ro
Sorina Matei prezintă criza de la TVR în fața parlamentarilor. Ce situații-limită a descoperit șefa interimară a televiziunii publice în două luni de mandat
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Cum arată bătrânețea în România: singuri, bolnavi şi săraci. Peste 600.000 de vârstnici nu au pe cine să cheme în ajutor
Adevarul
Cum arată bătrânețea în România: singuri, bolnavi şi săraci. Peste 600.000 de vârstnici nu au pe cine să cheme în ajutor
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar trebui să-i facem pe plac dictatorului”
Digi24
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar trebui să-i facem pe plac dictatorului”
Un robot cu inteligență artificială a coborât la peste 4.000 de metri în Pacific și a adus la suprafață metale valoroase. Ce îl face diferit
Mediafax
Un robot cu inteligență artificială a coborât la peste 4.000 de metri în Pacific și a adus la suprafață metale valoroase. Ce îl face diferit
Ce operații estetice are Gabriella Barbu de la Insula Iubirii în zona feselor! Imagini nemaivăzute cu ispita înainte de toate intervențiile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce operații estetice are Gabriella Barbu de la Insula Iubirii în zona feselor! Imagini nemaivăzute cu ispita înainte de toate intervențiile
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Totul sau nimic: Karma lovește în dragoste pentru 3 zodii, până la finalul lunii noiembrie
Click.ro
Totul sau nimic: Karma lovește în dragoste pentru 3 zodii, până la finalul lunii noiembrie
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Digi 24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
Digi24
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
Promotor.ro
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Black Friday la Auchan.ro: espressor automat Philips redus cu 44%
go4it.ro
Black Friday la Auchan.ro: espressor automat Philips redus cu 44%
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Go4Games
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Ioana Ene Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan, s-a angajat la PNL: „Nu sunt membru de partid, sunt angajat al PNL cu contract de muncă”, a declarat pentru Gândul. Când a început colaborarea cu liberalii și ce responsabilități va avea fosta jurnalistă
Gandul.ro
Ioana Ene Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan, s-a angajat la PNL: „Nu sunt membru de partid, sunt angajat al PNL cu contract de muncă”, a declarat pentru Gândul. Când a început colaborarea cu liberalii și ce responsabilități va avea fosta jurnalistă
Planta salvatoare. Romanii o puneau pe răni, grecii o interziceau, iar acum...
Mediafax Italia
Planta salvatoare. Romanii o puneau pe răni, grecii o interziceau, iar acum...
Cine are o conservă de ton goală are o comoară! Cinci trucuri în care o poți refolosi acasă
Mediafax Spania
Cine are o conservă de ton goală are o comoară! Cinci trucuri în care o poți refolosi acasă
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.