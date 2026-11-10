Patronul controversat din viața Claudiei Ion de la Insula Iubirii. El ar fi motivul geloziei lui Ionuț Mocăniță

Patronul controversat din viața Claudiei Ion de la Insula Iubirii. El ar fi motivul geloziei lui Ionuț Mocăniță
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Apar noi informații despre relația dintre Claudia Ion și Ionuț Mocăniță, participanții de la „Insula Iubirii”! După ce Ionuț a decis să renunțe la testul poligraf, explicând că își dorește să afle și el adevărul despre lucrurile pe care fosta parteneră i le-ar fi ascuns în legătură cu o posibilă infidelitate, CANCAN.RO a descoperit cine ar fi bărbatul cu care Claudia ar fi avut o relație.

În emisiunea difuzată pe 6 noiembrie, Ionuț Mocăniță a fost pus în fața unei decizii care a atras atenția tuturor. Deși, în urmă cu câteva ediții, își dăduse acordul pentru a face testul poligraf, concurentul a ezitat în momentul în care a venit timpul să treacă prin această experiență. Proba ar fi trebuit să lămurească anumite suspiciuni legate de fidelitatea lui și de relația pe care a avut-o cu Claudia Ion.

Bărbatul cu care Claudia l-ar fi înșelat pe Mocăniță

Bărbatul despre care Mocăniță ar fi avut suspiciuni!

Totul a pornit de la dezvăluirile făcute de Ionuț Mocăniță în fața lui Radu Vâlcan, la Insula Iubirii. Concurentul a mărturisit că are mai multe semne de întrebare în ceea ce privește fidelitatea Claudiei și că unele dintre lucrurile pe care le-a aflat după despărțire l-au făcut să privească altfel întreaga relație.

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Mai exact, Mocăniță a susținut că, atunci când a cunoscut-o, Claudia ar fi fost deja implicată într-o altă relație, care dura de aproximativ un an și jumătate sau chiar doi ani. Numai că el nu ar fi știut nimic despre acest lucru. Ba mai mult, potrivit spuselor sale, tânăra ar fi continuat să se întâlnească cu respectivul bărbat încă aproximativ o lună după ce l-a cunoscut pe el.

Iar lucrurile nu s-ar fi oprit aici! Mocăniță a povestit că, în perioada în care erau împreună, obișnuiau să iasă în cluburi și să meargă la mare alături de un grup de prieteni comuni. În acel anturaj ar fi existat un alt băiat despre care avea impresia că îi făcea ochi dulci Claudiei. La vremea respectivă, însă, a încercat să nu dea importanță situației și chiar a ajuns să creadă că este prea gelos.

Acesta a povestit că, după ce el și Claudia s-au despărțit, tânăra a venit să își ia hainele din locuința în care stăteau. Cei doi ar fi plâns împreună, însă, potrivit declarațiilor concurentului, după această întâlnire, Claudia s-ar fi văzut chiar cu băiatul despre care el avusese suspiciuni în timpul relației.

Ulterior, Mocăniță spune că ar fi aflat că între cei doi ar fi existat și o relație. Mai mult, acesta a povestit că unii dintre băieții din anturaj ar fi știut ce se întâmpla, în timp ce el nu bănuia nimic.

După aceste dezvăluiri, CANCAN.RO a primit, pe adresa pont@cancan.ro, un mesaj din partea unei persoane care susține că știe ce s-a întâmplat, de fapt, între Claudia și Ionuț Mocăniță.

Sursa ne-a dezvăluit și identitatea bărbatului cu care concurenta de la „Insula Iubirii” ar fi avut o apropiere în perioada relației cu Mocăniță.

Conform informațiilor transmise, presupusul fost iubit al Claudiei are inițialele E.V. și este un personaj controversat, despre care am aflat că ar deține trei restaurante, în Mamaia, Brașov și Predeal. Mai mult, aceeași persoană susține că refuzul lui Ionuț de a participa la testul poligraf ar avea legătură tocmai cu această poveste.

Tot în mesajul primit au fost atașate mai multe fotografii despre care sursa afirmă că ar fi fost publicate de Claudia la story, pe rețelele de sociaizare, în perioada respectivă.

Rămâne de văzut dacă Claudia Ion va comenta informațiile apărute și dacă va lămuri cine este E.V.

VEZI ȘI: Claudia Ion a recunoscut, într-un final, de ce Mocăniță nu a acceptat testul poligraf la Insula Iubirii

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