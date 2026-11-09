Paula Chirilă, dezvăluiri după nunta secretă cu Dan Giuvelnic! A întârziat la propria cununie, iar petrecerea s-a transformat într-un chef de trei zile și trei nopți: „Nu am vrut să facem un spectacol mediatic.”

Paula Chirilă traversează una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale! Actrița și Dan Giuvelnic au devenit oficial soț și soție în cadrul unei ceremonii discrete, organizate vineri, pe 6 noiembrie, în Otopeni. Cei doi au ales să marcheze momentul alături de cei mai apropiați oameni din viața lor. Contactată de CANCAN.RO, Paula ne-a dezvăluit și ce s-a aflat cu adevărat în spatele imaginilor pe care le-am văzut cu toții pe rețelele de socializare.

Paula Chirilă și Dan Giuvelnic formează un cuplu de aproximativ doi ani. În luna iunie 2026, vedeta a fost cerută în căsătorie, iar acum, actrița și partenerul său și-au unit destinele în fața ofițerului de stare civilă. Cei doi au ales o ceremonie restrânsă alături de aproximativ 40 de invitați. Într-un interviu acordat, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, vedeta ne-a povestit cum a trait ziua cea mare, ce emoții a avut, dar și prin ce peripeții au fost nevoiți să treacă chiar înainte de a semna actele.

Paula Chirilă: „Am întârziat la propria nuntă!”

Paula Chirilă a dezvaluit pentru CANCAN.RO că au întârziat la propria cununie civilă, după ce au rămași blocați în trafic, în timp ce invitații îi așteptau deja la primărie. Nici petrecerea nu a fost una liniștită. Deși evenimentul s-a desfășurat după amiază, lucrurile au luat o turnură neașteptată.

CANCAN.RO: Ați avut emoții? A fost cum v-ați imaginat?

Paula Chirilă: Da. Vă dați seama că am avut emoții. Oricât ai crede că ești matur și adult și că totul este sub control, tot te încearcă niște emoții. Este o zi importantă și un nou drum pe care pornești alături de cineva pe care îl iubești, într-adevăr. Tot timpul te încearcă ceva acolo.

Și emoții pentru petrecerea în sine și pentru tot ce urma să se întâmple. Să iasă totul bine, invitații să se simtă bine, să iasă totul perfect. Vremea să fie bună, dar eu am știut că vremea o să fie bună. Am simțit.

A fost vremea după sufletul nostru, așa ziceau invitații.

CANCAN.RO: Ați avut mulți invitați?

Paula Chirilă: Nu, nu mulți. În jur de 40 de oameni, atât, cei mai apropiați. A fost aproape în familie. Adică exact ca în familie, cu cei mai apropiați oameni

Am vrut o ceremonie foarte restrânsă și o petrecere foarte intimă. N-am făcut nunta aia cu rochii de mireasă și cu sute de oameni, așa am fi avut foarte mulți. Dar am vrut să facem ceva foarte, foarte restrâns, doar în familie.

CANCAN.RO: Urmează și nunta mare?

Paula Chirilă: Încă nu. Nu știu ce să zic. Eu cred că ne-am stresat destul de tare și cu povestea asta. Avem foarte multă treabă și prea puțin timp să ne ocupăm. Nu știu dacă mai facem. Probabil că în momentul în care o să găsim verighetele care să ne placă.

Nu am avut timp nici să le căutăm. Ne-am uitat puțin, dar nu am găsit ceva care să ni se potrivească. Poate atunci o să mergem la biserică.

Dar nu știu dacă mai facem încă o petrecere. E bătaie multă de cap.

Mi-aș fi dorit să fac cu toată lumea, dar timpul fiind atât de limitat și având atât de puțină vreme să ne ocupăm, pentru că suntem foarte prinși amândoi, cu spectacole, cu repetiții, cu facultate, cursuri, cu filmări pentru canalul de YouTube, chiar suntem prinși amândoi.

Nu văd când am putea să facem chestia asta și am zis că o mai amânăm. Dacă vom găsi timp, o facem. Dacă nu, nu ne forțăm.

CANCAN.RO: Voi ați ținut secretă data cununiei.

Paula Chirilă: Da.

CANCAN.RO: Ați programat-o cu ceva timp înainte sau a fost ceva mai spontan?

Paula Chirilă: O programasem.. Nu, că n-ai cum să fii spontan când vine vorba de acte oficiale și de date oficiale. Da, am zis că e secretă pentru că voiam să fie doar pentru noi și cei foarte apropiați.

E o chestie foarte intimă și super personală.

Și chiar voiam să fim doar noi, să ne simțim în largul nostru.

Nu am vrut să facem un spectacol mediatic. Lumea a aflat și am pus pe social media câteva dintre fotografii, că nu poți să le pui pe toate și încă nu ne-au venit fotografiile oficiale de la fotograf și de la cei care au filmat. Acelea au fost fotografiile puse de prieteni. Mi le-au dat prietenii care au pozat pe acolo. Și atunci am zis să marchez chestia asta și să pun așa niște fotografii de la eveniment.

Paula Chirilă: „A făcut buchete și aranjamente florale pentru David Beckham!”

Un alt detaliu care ne-a atras atenția este implicarea lui Dan Giuvelnic în pregătirea evenimentului. Paula Chirilă a mărturisit pentru CANCAN.RO că partenerul ei nu doar că s-a ocupat de buchetul miresei, ci a ales personal cromatica florilor și a aranjamentelor de la restaurant. Mai mult de atât, actrița ne-a dezvăluit că soțul ei a lucrat în Anglia, unde a realizat buchete și aranjamente florale inclusiv pentru David Beckham și membri ai familiilor nobiliare.

CANCAN.RO: Dan s-a ocupat de buchetul tău?

Paula Chirilă: Da, da, da.

CANCAN.RO: Și cum ai reacționat când l-ai văzut? A fost cum ți-ai dorit?

Paula Chirilă: Da, chiar mai frumos decât mi-am imaginat că o să fie. A fost absolut superb, în culorile pe care mi le doream. Fiind toamnă, îmi doream culori de toamnă.

Și el a ales cromatica și pentru aranjamentele florale de la restaurant. A a lucrat și acolo cu o echipă foarte faină. Și împreună, da, el le-a spus ce își dorește, care sunt culorile. Și el a zis că vrea să se ocupe de buchetul meu, de buchetul nașei.

Cu o seară înainte s-a dus pe unde știe el, a avut florărie și atunci știe lucrurile astea.

Toate buchetele de până acum, tot de când suntem noi împreună, tot ce mi-am dorit a fost făcut de el. Tot, tot! Mergea la florărie și nu-i lăsa pe florari… El făcea buchetele și toți îl întrebau: „Măi, tu ai mai lucrat undeva?”.

Da, el a lucrat în Anglia, la o firmă, la o florărie. A făcut buchete și aranjamente florale pentru David Beckham, pentru tot felul de nobili de pe acolo. Acolo sunt și capete încoronate.

El e foarte talentat și foarte eficient. A avut și aici florărie. Mă rog, a trebuit să o închidă în pandemie și s-a reorientat. Dar știe.

Și atunci a zis că, fiind emoționat, să facă el.

CANCAN.RO: A existat vreun moment amuzant sau neașteptat la nuntă?

Paula Chirilă: Da, au fost mai multe momente. Am întârziat la propria nuntă!

Noi eram programați la ora 13:00. Invitații au ajuns înaintea noastră. Noi, ieșind de aici, de acască, am dat peste un blocaj de trafic. Noi eram pe partea cealaltă de primărie și am dat peste un blocaj de trafic și am stat în trafic, nu știu, vreo 20 de minute, ceva, de nu ne mai mișcam.

Și dă-ți seama, noi și familia, restul prietenilor, erau veniți din partea cealaltă, din București, în Otopeni. Noi am făcut cununia la primărie, în Otopeni. Da, și am ajuns cu un sfert de oră mai târziu.

Dar norocul a făcut că intervalul ăla era programat pentru noi. Am ajuns după ora 13:00.

O pusesem pe nașă să se ducă să întrebe dacă n-au închis primăria, dacă ne așteaptă.

Eram superîntârziată. Și eu, și Dan. Dar totul a fost ok.

Și au mai fost și la petrecere momente. Adică nu mă așteptam. S-au întins niște hore pe acolo. De multe ori credeam că o să se termine.

Noi am făcut-o după-amiază. Având în vedere că ne întâlnim la ora 13:00 și nu mergem încă la biserică, o să mergem după ce găsim verighetele, am zis că mergem direct.

Și mă gândeam că, dacă e pe zi, o să fie așa, mai liniștită. Dar lucrurile s-au schimbat. La un moment dat a venit și taraful acolo. S-au întins niște hore. Deci a fost ceva extraordinar. Nu mă așteptam.

Și de unde credeam că o să plecăm pe la miezul nopții, a durat până dimineața. Când s-a terminat, am venit acasă, am mai stat vreo două ore, după care iar au început să curgă musafirii. Am chefuit trei zile și trei nopți!

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