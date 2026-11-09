Leo de la Strehaia, aventuri ca-n filme înainte de nașterea lui Leo Messi: „Când am ajuns la spital doctorul mi-a spus că e gata!”

Leo de la Strehaia a oferit, pentru CANCAN.RO, primele declarații după ce a devenit tată! Controversatul afacerist a recunoscut că a avut emoții cât casa și că pregătește pentru fiul său un botez de o să-i facă invidioși până și pe șeicii din Dubai. Și, cum băiatul lui nu putea să poarte un nume oarecare, Leo a țintit direct spre Liga Campionilor și l-a numit… Leo Messi! El a explicat și cum i-a venit ideea acestui nume internațional și cu greutate. Că doar nu în fiecare zi se naște un Messi la Strehaia!

Leo a declarat că iubita lui, Nicole, a născut mai devreme decât trebuia și că a trecut prin dureri cumplite. Din fericire, atât bebelușul, cât și bruneta se simt acum foarte bine, iar afaceristul este în culmea fericirii. El a povestit și cum a reacționat când și-a văzut pentru prima dată fiul.

„Am avut emoții la maxim. Pe ea au luat-o durerile de acasă și n-am dus-o la spital, că n-am știut să chem salvarea, și la 7 dimineața am pus-o în mașină și am făcut 2 ore până la clinica unde era programată nașterea. Am mers prin toată aglomerația aia. Când am ajuns la spital, a zis doctorul că mai are puțin și naște și așa a fost, în jumătate de oră a născut. Eu eram pe altă lume, nu realizam ce se întâmplă. Trebuia să nască pe 11 noiembrie. Ea acum se simte bine și copilul la fel. Copilul este mărișor, s-a născut la aproape 3 kilograme, când l-am văzut nu mi-a venit să cred. E cel mai mare din tot spitalul”, a declarat Leo pentru CANCAN.RO.

A avut de ales între Leo Messi și Cristiano Ronaldo

Pe bebeluș îl cheamă Leo Messi. Ce să mai?! Un nume care miroase a Balon de Aur de la prima strigare! Afaceristul de la Strehaia a spus că și-a dorit ca fiul său să aibă un nume internațional, care să atragă banii și faima ca un magnet. I-a fost cam greu să aleagă între Leo Messi și Cristiano Ronaldo, că doar nu-i ușor să decizi între două legende ale fotbalului când ai un nou-născut în brațe! Dar uite că a reușit! Și, ca să fie treaba treabă, i-a pus și un prenume de sfânt, Luca. Că dacă nu vin milioanele de la Messi, poate vine un ajutor de Sus.

„Eu și Nicole am decis să-l cheme pe copil Leo Messi. Ne-am gândit să aibă un nume internațional ca să fie bogat. Nu știam ce să alegem între Leo Messi și Cristiano Ronaldo. Am zis că merge Messi, că a luat și Balonul de Aur. I-am pus și numele Luca, că m-am rugat mult cât am fost bolnav la Sfântul Luca. Deci îl cheamă Luca Leo Messi”, a explicat afaceristul.

Pregătește un botez de-i bagă în faliment și pe șeicii din Dubai

Leo de la Strehaia a anunțat că botezul va avea loc în februarie și că va fi foarte extravangat. El are în plan să cheme cei mai mari maneliști din țară și să îi pună micuțului 10 perechi de naș. Așa ceva… nici la Casa Regală nu vezi.

Leo de la Strehaia a anunțat că botezul va avea loc în februarie. Controversatul afacerist are de gând să aducă cei mai mari maneliști din țară și să-i pună micuțului nu una, nu două, ci 10 perechi de nași. Ce să mai… așa desfășurare de forțe nici la Casa Regală nu vezi. Mai lipsește să vină Cristiano Ronaldo să-i țină lumânarea!

„Botezul va fi în februarie. O să fie nebunie, cu cei mai mari lăutari, maneliști, interpreți de muzică populară. Pregătesc un botez mare de tot. Leo Messi o să aibă 10 perechi de nași”, a declarat el.

Afaceristul a mai mărturisit că se înțelege foarte bine cu Nicole, chiar dacă în timpul sarcinii s-au certat de nenumărate ori, de zici că erau protagoniștii unei telenovele turcești. Mai mult, Leo speră ca iubita lui să-i facă și o fetiță. Că doar trebuie să aibă și cine să-i țină companie viitorului Balon de Aur.

„Acum mă înțeleg bine cu Nicole. Ce să mai fac acum? Dacă ne-a dat Dumnezeu un copil împreună, nu mai e loc de ceartă. Așa, na, ne mai ciondănim, că într-o familie nu e totul roz. Acest copil ne-a unit pe viață. Aș mai vrea un copil, o fetiță, o moștenitoare”, a spus Leo.

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